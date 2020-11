Ce sont les premières que Netflix a aujourd’hui pour ses utilisateurs | INSTAGRAM

Nous savons parfaitement que, semaine après semaine, la célèbre plateforme de streaming Netflix est chargée de continuer à chouchouter ses millions d’abonnés à travers le monde, en publiant au minimum quelques nouveaux titres, pour élargir son catalogue déjà étendu et améliorer le l’expérience de ses utilisateurs en apportant toujours le meilleur contenu de qualité.

A cette occasion, ce sont deux titres de contenus audiovisuels, qui vous feront sûrement rester collé à l’écran, ce week-end, puisque, à partir de ce vendredi, un série originale de la plateforme, et un film pour enfants qui entrera directement dans le catalogue de contenu de Noël, alors que les dates des festivités de décembre se rapprochent de plus en plus.

C’est vrai oncle Netflix sa série originale “Voices of Fire: United by gospel” a été consacrée à la première ce vendredi, en même temps que le film “Xtraterrestrial Christmas”, ce dernier titre, fera partie de son répertoire spécial pour les vacances de Noël.

Les deux premières ont lieu alors que les abonnés de la plateforme attendent l’arrivée de la dernière vedette de novembre 2020, le documentaire tant attendu «In Wonder» de Shawn Mendes, qui sera également disponible ce week-end, nous vous recommandons donc de courir pour votre pop-corn ou votre collation préférée et entrez dans l’application afin qu’avec votre famille, vos amis ou votre partenaire, vous puissiez profiter de ces productions.

CLIQUEZ POUR LA BANDE-ANNONCE DE LA SÉRIE VOICES OF FIRE

En attendant, nous détaillerons tout ce que nous savons sur les deux productions qui arrivent ce vendredi, afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qu’elles sont et que vous puissiez décider quoi regarder en premier, en plus de profiter du contenu Netflix dans le confort de votre maison.

Tout d’abord, nous parlerons un peu de la nouvelle série: «Voices of Fire: United for the Gospel», qui sera une série documentaire qui suit l’église de la ville natale de Pharrell Williams et sa mission de former le meilleur chœur gospel du monde. monde avec des talents cachés au sein des gens de la communauté.

La production compte six épisodes de 30 à 40 minutes chacun.Dans ce docu-série spirituel, Mgr Ezekiel Williams crée un chœur édifiant de musique gospel non traditionnelle avec l’aide de son neveu, la superstar Pharrell, et quelle surprise, Pharrell Williams lui-même est le protagoniste.

En résumé, cette série racontera l’histoire de Pharrell Williams, qui, avec son oncle, l’évêque Ezekiel Williams et son équipe de leaders gospel, alors qu’ils se rendent dans la ville natale de Pharrell de Hampton Roads, en Virginie, à la recherche de chanteurs talentueux pour formez votre chorale.

Pour sa part, “Xtraterrestrial Christmas”, raconte une histoire particulière, où, au milieu de Noël, un extraterrestre vient sur Terre pour essayer de voler quelque chose d’important au Père Noël au pôle Nord, c’est la proposition du film d’animation qui, en plus d’avoir vous plonger dans la comédie expose un message précieux et assez important sur les vacances, qui approchent déjà du coin.

De même, au sein du super casting de voix, nous aurons l’occasion d’écouter Keythe Farley, Dee Bradley Baker et Kallayh Rhambo, entre autres.

Si vous étiez intéressé par les intrigues des titres que nous venons de mentionner, vous devriez accéder à votre application et commencer à profiter du nouveau contenu que Netflix a pour tout le monde, aujourd’hui.

Il est à noter que le mois n’est pas encore terminé, donc dans les prochains jours, nous aurons d’autres titres incroyables à venir sur la plate-forme, environ 10 autres productions cinématographiques arriveront dans le catalogue de la plate-forme, alors soyez prêt à tout voir.