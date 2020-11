Telles sont les raisons pour lesquelles Billie Eilish n’a pas de partenaire | INSTAGRAM

Pour commencer, il convient de préciser que Billie Eilish a parfois mentionné qu’elle a eu des expériences qui ont éloigné l’amour de ses intérêts principaux, les mêmes que nous partagerons avec vous tout au long de cette note, alors, oui, nous allons vous dire pourquoi le la chanteuse n’a pas de partenaire malgré son succès.

L’interprète californienne aime garder la plupart des aspects de sa vie dans une intimité totale, mais en ce qui concerne les couples et la romance, elle a partagé certaines de ses expériences, ce qui vous aidera à comprendre pourquoi Billie préfère rester aussi loin de rendez-vous romantiques.

De son côté, la chanteuse s’est vu confier la tâche d’expliquer à plusieurs reprises que toutes les chansons qu’elle écrit sont nées d’elle. expérience, de ce qu’il vit et de ce qu’il voit autour de lui, et bien que Billie ait révélé les histoires derrière certaines mélodies, il y en a d’autres qui restent un mystère pour ses fans.

Vous pourriez aussi être intéressé: Ils créent Billie Eilish et YouTube La première vidéo infinie de l’histoire!

De même, selon les déclarations de la chanteuse, elle n’a eu aucun succès tout au long de sa vie amoureuse, un exemple clair nous en a été donné par sa chanson “Je souhaite que tu sois gay”, ou «Je souhaite que tu sois gay», où elle était chargée de capturer les sentiments d’un amour non partagé révélant qu’elle préférait que le garçon de son intérêt soit gay pour avoir un moyen d’expliquer qu’il n’était pas intéressé par elle.

Un autre cas s’est produit lorsqu’Eilish faisait face à sa retraite forcée du monde merveilleux de la danse en raison d’une blessure violente.Elle a déclaré que, simultanément, elle vivait une relation amoureuse où son petit ami à l’époque ne la traitait pas correctement, une combinaison qui l’a amenée à tombant dans des épisodes de dépression, qui se sont aggravés par la suite, et il a bien sûr préféré voir un professionnel de la santé, avec qui il continue de traiter encore aujourd’hui.

Comme nous le savons bien, l’interprète a déclaré à plusieurs reprises que l’une des raisons pour lesquelles elle préfère porter des vêtements amples est d’éviter les commentaires et les critiques des autres sur son corps.Cependant, cela est dû au fait que, selon les mots de Billie, Parce que ses précédents petits amis lui ont fait perdre confiance en son corps, ses mensurations, etc., et maintenant elle utilise ce style de tenues, jour après jour, pour ses séances photo, ses vidéos et même ses concerts et divertissements en général, comme une arme. cela vous donne la sécurité.

Après avoir lu tout ce qui précède, nous pouvons conclure que ce sont ses propres expériences amoureuses qui ont amené Billie Eilish à changer son approche de la romance et au lieu de chercher une personne dont elle veut tomber amoureuse, elle se concentre sur s’aimer. elle-même, et aime son travail, mais cela ne signifie pas qu’elle ferme totalement les portes de l’amour et pense qu’à l’avenir elle pourrait trouver la personne idéale pour elle, et nous l’espérons vraiment, car elle est une personne magnifique et nous le méritons tous quelqu’un qui nous aime et veut partager sa vie avec nous.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Et allez, qui ne voudrait pas partager leur vie avec quelqu’un d’aussi réussi et humble que Billie Eilish, ce qu’elle devrait savoir, c’est que ces gens qui l’ont blessée et l’ont fait tomber dans leurs fortes insécurités ne le méritaient tout simplement pas, c’est pourquoi l’univers les a éloignés de sa vie.

Bien que, sans ces expériences, nous aurions peut-être manqué certains des plus grands succès du chanteur, alors, d’une part, plus que tout de l’expérience, c’est bien qu’Eilish ait traversé cela, pour devenir plus forte et savoir comment choisir judicieusement. qui mérite son amour.