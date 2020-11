je

Cette année a peut-être été quelque peu exilée socialement, au cours de laquelle nous avons passé plus de temps à l’intérieur que jamais auparavant, mais cela n’a pas empêché les ventes de formateurs de monter en flèche.

Malgré notre incapacité à faire un peu plus que quelques promenades quotidiennes sous la pluie, la plateforme de mode mondiale Lyst – qui examine le comportement de 100 millions d’acheteurs chaque année pour suivre la demande des consommateurs – a publié son rapport annuel aujourd’hui. Il a noté les dix baskets les plus chaudes de 2020 en collaboration avec le site de revente de baskets basé à Detroit, StockX.

Le rapport constate que cette année, pour la première fois, les baisses exclusives pour femmes ont augmenté de près de deux fois le taux du marché global des baskets. Par exemple, les Jordan 1 Retro High NC sont la sortie féminine la plus vendue de l’année. Alors que selon StockX, les prix de revente des baskets durables sont deux fois plus élevés que les modèles classiques. Lyst rapporte que les recherches de baskets durables sont en constante augmentation, ayant bondi de 89% d’une année sur l’autre.

«Cette liste offre un aperçu complet de la culture des sneakers en 2020», déclare Jesse Einhorn, économiste senior chez StockX. «Cette année, des collaborations révolutionnaires telles que Dior x Air Jordan 1 ont alimenté des valeurs de revente à cinq chiffres, des jalons culturels tels que« The Last Dance »ont propulsé d’anciennes silhouettes vers de nouveaux sommets du marché et la durabilité a pris le devant de la scène avec le Space Hippie avant-gardiste de Nike. . Les dix baskets de cette liste ont attiré l’attention du consommateur de nouvelle génération et offrent un aperçu de l’avenir du marché. »

La pandémie a peut-être inhibé nos vies sociales, mais il est rafraîchissant de savoir que rien ne peut arrêter l’accélération des tendances des entraîneurs.

1. Baskets Air Jordan 13 Retro Flint

Les Air Jordan 13 Retro Flints sont les baskets les plus vendues de l’année par StockX – et les plus vendues dans l’histoire du site de revente – avec 40000 ventes dans les quatre semaines suivant leur lancement. Lyst note que les recherches pour les formateurs ont augmenté de 169 pour cent dans le mois qui a suivi leur libération.

(StockX)

2. Air Jordan 4 Retro Off-White Sail

Selon StockX, la première collaboration féminine de Virgil Abloh avec Jordan s’est classée comme la plus grande sortie d’Off-White en 2020. Les baskets ont été revendues à 500% au-dessus de leurs prix de détail recommandés, atteignant 910 £.

(StockX)

3. Air Jordan 1 Retro High Dior

La version louée de Kim Jones sur la Air Jordan était, selon StockX, la sortie d’entraînement la plus chère de l’année. Les baskets – dont seulement 8 500 ont été produites – avaient un prix de détail recommandé de 1 520 £ et sont revendues à un minimum de 7 600 £.

(StockX)

4. Nike SB Dunk Low Travis Scott

Les recherches pour la Nike SB Dunk Low ont augmenté de 443% sur Lyst entre février et mars grâce à la collaboration de la marque avec Travis Scott. Les créations de Scott «Cactus Jack» ont augmenté de 50% depuis leur sortie en février.

(StockX)

5. Nike SB Dunk Low Ben & Jerry’s Chunky Dunky

Le lancement en édition limitée de la marque de crème glacée Ben & Jerry a été le seul parmi les dix meilleurs entraîneurs à se classer pour le prix le plus élevé, la prime et le StockX GMV. Les baskets sont désormais vendues à 1500 pour cent au-dessus de leur prix de détail recommandé de 1 215 £.

(StockX)

6. Nike SB Dunk Low Grateful Dead Bears Orange

À peine une semaine après leur sortie, les recherches sur les Nike SB Dunk Low Grateful Dead Bears en orange avaient augmenté de 46%. Le prix de revente moyen a triplé depuis l’année dernière, les baskets se vendent désormais à plus de 2280 £, soit plus de 3000% au-dessus de leur prix de détail recommandé.

(StockX)

7. Adidas Yeezy Boost 350 V2 Carbon

Ces Yeezy Boosts ont été les ventes les plus rapides des lancements de la marque cette année, avec plus de 15000 paires revendues au cours des deux premières semaines après leur lancement en octobre 2020. Les baskets ont eu quatre fois plus de ventes que toute autre silhouette Adidas.

(StockX)

8. New Balance 992 Joe Freshgoods Aucune émotion n’est une émotion

New Balance a connu un autre retour cette année, mais c’est après la sortie de sa collaboration Joe Freshgoods en février que les recherches ont vraiment explosé. Les recherches sur Lyst pour le modèle 992 ont augmenté de 1303% dans le mois suivant leur sortie, son prix de revente ayant doublé pour atteindre 760 £.

(StockX)

9. Nike Space Hippie 03 Vast Grey Hyper Crimson

Le modèle Space Hippie de Nike était la sneaker durable la plus vendue sur StockX cette année, revendant plus du double de son prix de détail recommandé. Lyst a noté que les recherches de baskets durables sont en constante augmentation, ayant bondi de 89% depuis l’année dernière.

(StockX)

10. Jordan 1 Retro High NC à Chi Leather

Ce modèle Jordan 1 est la sortie féminine la plus vendue de l’année, avec plus de 30 000 paires revendues sur StockX à ce jour. En fait, les sorties exclusives pour femmes augmentent presque deux fois plus vite que le marché global des sneakers. Les recherches sur Lyst pour les Air Jordan 1 ont augmenté de 433% depuis l’année dernière.

(StockX)

