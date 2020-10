Cecilia Galliano frappe les fans avec une petite robe noire | Instagram

L’hôte et l’actrice Cecilia Galliano a partagé une photo où il montre sa silhouette spectaculaire, ceci en portant un petite robe en noir qui met en valeur ses courbes et sa beauté totale.

L’ex-partenaire de Sebastián Rulli est devenu pendant quelques semaines une icône de l’idéal de la femme coquette, surtout parce qu’il n’a aucun regret de montrer sa silhouette, qui avec le temps est devenue encore plus spéciale et extravagante. .

En plus d’être actrice et animatrice, elle est aussi mannequin argentine, je vis au Mexique depuis quelques années, elle a déménagé au pays quand elle avait 19 ans et on peut dire qu’elle est déjà mexicaine, elle est la mère de deux jeunes: Valentina et Santiago, la seconde Il est le fils de l’acteur d’origine argentine, actuel partenaire d’Angelique Boyer.

Cecilia Galliano Belle actrice d’un mètre et 80 centimètres, elle a actuellement 39 ans et son nom se démarque depuis ses dernières publications car elle a montré une figure qui pour beaucoup ressemblerait à une déesse grecque, sa taille combinée à son corps stylisé attire l’attention de tout personne qui se retourne pour voir ce qui est inévitable.

L’animatrice est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, elle compte environ un million 900 mille followers sur son compte Instagram officiel, dans lequel elle devient de plus en plus admiratrice grâce à ses publications intenses qui lui volent les cœurs et l’admiration. qui le regarde.

Dans sa publication, il semble être une robe noire, elle a des manches longues, un décolleté prononcé et assez court montrant ses jambes longues et galbées, Cecilia Galeano est allongée sur l’herbe avec ses bras au-dessus de sa tête, réalisant ainsi un effet qui accentue vos courbes.

La première fois que je t’ai vu, je jure que je n’avais aucune idée que tu allais être si important pour moi », mots qui accompagnent sa photographie.

Ses followers ont beaucoup interagi dans les commentaires, à qui ils lui disent qu’il est beau et qu’ils ne se lassent pas de le faire, d’autres se sont limités à mettre des emojis, des cœurs de feu, des fleurs et autres.

Il y a longtemps conducteur a révélé lors d’une interview qu’il lui était difficile de retrouver un partenaire en raison de sa taille, car de nombreux hommes préfèrent avoir un partenaire plus court qu’eux, cependant, elle ne retire pas son doigt de la ligne et pourrait bientôt avoir quelqu’un dans sa vie Cependant, en lisant cette publication, nous pourrions avoir une idée qu’il sort avec quelqu’un, vous ne pensez pas?

Beaucoup croyaient que Cecilia Galliano et Sebastián Rulli avaient mal mis fin à leur relation il y a longtemps, mais il semble que l’amour se soit transformé en leur fils qui est le deuxième de Cecilia et le premier de Sebastián Rulli. .

Cecilia Gallieano a été caractérisée au fil des ans par une humeur toujours assez gaie, étant une femme très gentille et surtout sensible, vous vous souviendrez peut-être d’elle pour avoir participé au programme Sabadazo aux côtés d’Omar Chaparro, car là où elle a remporté le prix cœur de ses fans ainsi que de ses collègues car Laura G et Gomita étaient également là.

Pendant un certain temps, beaucoup de gens ont dit que Laura G et Cecilia Galeano se disputaient avec leur partenaire Gomita qui a déclaré dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante, dans laquelle il révélait certaines des relations qu’ils avaient eues avec elle, cependant, dans le programme, vous les avez toujours vus rire et vivre ensemble.

