Cecily Chapman a récemment publié un nouveau selfie et les fans ont souligné qu’elle était l’image crachée de sa mère, Beth. Sur la photo partagée sur Instagram, Cecily a posé pour la caméra avec ses lèvres boudeuses et ses cheveux blonds coulant sur son visage et sa poitrine. Elle semble porter un haut de bikini, ou peut-être juste un autre style de tenue basse.

Il est indéniable que la jeune femme de 27 ans ressemble à sa mère, comme de nombreux fans l’ont souligné dans les commentaires sur la photo. “Wow fille tu es ta maman mini 100 [percent]», a écrit un adepte.« Wow! Tu es la jumelle de ta mère sur cette photo! Les deux belles dames “, a ajouté quelqu’un d’autre. Chapman est la fille de Beth de sa relation précédente avec Kieth Barmore. Elle allait plus tard épouser Duane” Dog the Bounty Hunter “Chapman en 2006, qui est devenu le beau-père de Cecily.

Malheureusement, Chapman est décédé le 25 juin 2019, après un long combat contre un cancer de la gorge et du poumon. Elle avait 51 ans au moment de sa mort. Cette année, la famille a marqué le premier an depuis la mort de Beth, en tenant des monuments commémoratifs communs pour elle à Hawaï et au Colorado. Pendant que Dog organisait le service du Colorado, Cecily s’occupait des plans de celui qui se tenait à Waimanalo Beach sur la grande île d’Hawaï.

Parlant de l’événement à The Sun, Cecily a déclaré qu’elle pouvait sentir la «présence» de sa mère avec elle tout au long de la journée. “J’ai beaucoup pensé à le planifier et à le rendre parfait pour elle, en faisant les meilleures fleurs”, a ajouté Cecily. “C’était définitivement quelque chose sur lequel j’ai travaillé tout le mois juste pour m’assurer que c’était parfait.”

Elle a poursuivi: «Puis, le jour venu, j’étais vraiment concentrée sur ce qui se passait. C’était donc une sorte de distraction douce-amère. J’étais constamment en mouvement et j’avais constamment quelque chose à faire toute la journée. moi à travers. “

Enfin, Cecily a expliqué ce qu’elle ressentait lorsque le mémorial était terminé et pourquoi elle voulait partager des photos de celui-ci avec le public. “Une fois que tout a été dit et fait, c’était un sentiment doux-amer … Je me suis senti vraiment triste parce que je ne voulais pas que ce soit déjà l’année. J’avais l’impression d’être en paix mais il m’a encore fallu un certain temps pour les partager. des photos parce que j’avais l’impression que c’était si précieux pour moi à l’époque. “