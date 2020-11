Cecily Chapman, la fille de Beth Chapman, star de feu Dog the Bounty Hunter, attend un peu avant de se marier. Chapman, 27 ans, épousera son partenaire, Matty Smith, vers la fin de l’année prochaine. Le couple vise un mariage d’Halloween ou de Noël à Hawaï, mais ils attendent que la pandémie de coronavirus se calme.

“Nous attendons que tout le problème de COVID se calme, mais si cela arrive, nous aurons juste un mariage privé”, a déclaré Chapman au Sun. «Nous voulons nous marier d’ici un an. Je voudrais un mariage de Noël ou un mariage d’Halloween. J’aime le temps à Hawaï en novembre. Je pense que le mariage aura lieu ici à Hawaï, rien ne vaut un mariage à la plage.

Elle a ajouté: “J’espère que ce sera très amusant pour tout le monde de se retrouver après que nous ayons tous été enfermés pendant si longtemps. Mais la seule chose que je ne vais certainement pas faire est de porter un masque le jour de mon mariage – même si je dois faire asseoir tout le monde très loin. Je ne marche pas dans l’allée avec un masque – il n’y a pas moyen. “

Le mariage lui-même aura lieu près de 3 ans après les fiançailles de Chapman et Smith, qui ont commencé à Noël en 2018. Indépendamment de la date du mariage, elle voulait que Beth, décédée d’un cancer en juin 2019 à 51 ans, soit avec elle dans certains façon. Elle a décidé de porter la même robe que Beth portait lors de son mariage avec Duane “Dog” Chapman, le beau-père de Chapman.

«J’ai toujours voulu porter la robe de ma mère pour mon mariage», dit-elle. «Le jour où elle s’est mariée avec mon père, j’ai trouvé qu’elle était si belle – c’était la plus belle robe que j’aie jamais imaginée. Un créateur de haut niveau l’a créée – c’est une robe magnifique. Elle est à encolure licou et très flatteuse.»

Elle a ajouté: “C’est très traditionnel de porter la robe de votre mère. Mais surtout, c’est une façon pour moi de me sentir avec moi tout le temps et de faire partie du mariage.”

Elle a également dit qu’elle avait fait savoir à Beth qu’elle voulait porter la robe un jour, et que Dog, 67 ans, était «favorable» à la décision. “C’est un gros problème pour moi. Je lui ai parlé de son vivant et lui ai dit que je voulais la robe – je pense que je lui ai dit cela quelques années après le mariage”, a déclaré Chapman. «Quant à mon père, je suis sûr que ce sera très émouvant pour lui de me voir porter la robe mais il comprend ce que cela signifie pour moi. Il nous a beaucoup aidés à avoir les affaires de notre mère ou à choisir quoi faire avec elles. Ce sera certainement une journée spéciale et émouvante pour lui, mais c’est très important pour moi qu’il me conduise dans l’allée. “

Cecily a noté que, bien qu’elle et Beth soient similaires à bien des égards, elle devra modifier un peu la robe, notant que “ses seins ne sont pas aussi gros que ceux de Beth”. Après le mariage, elle passera la robe à sa demi-sœur Bonnie, 21 ans.