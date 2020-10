Cecily Strong de Saturday Night Live est l’un des seuls membres de la distribution à avoir abandonné un endroit convoité accueillant le segment “Weekend Update”. Dans une nouvelle interview sur le podcast WTF de Marc Maron, elle a expliqué pourquoi le rôle lui semblait limité. Elle a également dissipé les rumeurs de longue date selon lesquelles elle avait été expulsée du segment contre sa volonté.

Strong a co-organisé “Weekend Update” pour une seule saison de SNL – Saison 39 en 2014. Elle a rejoint Seth Meyers pour sa dernière course avant qu’il ne quitte complètement SNL pour accueillir Late Night. Strong a quitté “Weekend Update” en même temps, mais est resté dans la distribution principale de l’émission, tandis que les écrivains Colin Jost et Michael Che ont repris le bureau de presse parodique. Strong a dit à Maron qu’elle était en fait heureuse de s’éloigner du segment, sentant qu’elle en avait déjà tiré le meilleur parti.

“Je me sens vraiment reconnaissante d’avoir pu le faire et j’étais tellement fan de Seth et il était notre scénariste en chef et je pense qu’il est brillant et donc faire ça avec lui était vraiment une grosse affaire au cours de ma deuxième année”, a-t-elle déclaré. . “Mais je deviendrais un peu jaloux des autres personnes qui créent de nouveaux personnages sur [while I was on] ‘Mise à jour.'”

Selon un rapport de ., il y avait des rumeurs à l’époque selon lesquelles Jost avait forcé Strong à sortir du segment, estimant que Che convenait mieux à ses styles d’écriture et de comédie. Cependant, lorsque Maron a demandé plus de détails sur son départ, elle n’a donné aucun crédit à cette histoire.

“Il n’y a pas eu de chose fixe qui s’est produite”, dit-elle. “Je n’avais pas l’impression que ça marchait, ça ne me sentait pas bien. Je ne voulais pas rester coincé là-dedans et je ne voulais pas seulement faire ‘Update’ et j’avais l’impression que ‘Update’ était va avoir besoin d’une révision majeure. Ce n’est plus Seth. Et c’était comme, je ne veux pas … “Puis-je m’en aller”, en quelque sorte. À la fin de l’été, je me suis dit “Devrais-je Est-ce que c’était une mauvaise décision? J’ai eu un rapide moment de peur. Je suis heureux de la façon dont cela a fonctionné. Et j’aime Michael Che. “

Strong a même révélé qu’elle avait parlé de la décision au créateur et producteur exécutif de SNL, Lorne Michaels, en disant: “Ouais, nous avons eu beaucoup de discussions. Enfin, pas beaucoup. À ce stade, nous n’étions pas aussi proches que nous le sommes maintenant. Il Je me sens ingrat ou quelque chose du genre, mais je ne voulais pas être connu pour “Update” et pour une mise à jour pas géniale. J’aime faire des personnages. C’est vraiment amusant. C’est ce que je veux que la majeure partie de ce que je fais dans la série soit. “

Strong reste dans le casting à ce jour, avec certains des personnages et des impressions les plus aimés actuellement. Un nouvel épisode de SNL débutera le samedi 24 octobre à 23h30 HE.