Ceinture Manelyk! Il veut que ce soit plus petit. Va-t-il réussir?

L’influenceur, mannequin et star des réseaux sociaux Manelyk Il a partagé dans sa dernière publication sur Instagram une image où il assure qu’il perdra quatre centimètres de sa taille en trois semaines, c’était son objectif.

Ce n’est pas la première fois que Manelyk surprend avec ses images, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos sur ses réseaux sociaux montrant ses courbes et breloques Tout en profitant de la plage, de la piscine ou d’un endroit paradisiaque, tout le monde la connaît pour avoir une silhouette spectaculaire qui fait sûrement l’envie de nombreuses femmes non seulement au Mexique mais dans d’autres pays.

A 31 ans et étant très jeune, Mane est une femme d’affaires, puisqu’elle est apparue dans l’émission de téléréalité de Rive d’Acapulco Il est devenu célèbre tout de suite, peut-être qu’ils n’ont pas réalisé la popularité qu’ils acquéraient au fil des semaines, mais à la fin de la première saison, les huit membres de la maison étaient tous des influenceurs.

Bien sûr, au fil des ans, cette popularité a augmenté beaucoup plus, mais tous n’ont pas eu la même chance que Manelyk de grandir non seulement dans la télé-réalité mais aussi dans sa vie personnelle et aussi en tant qu’entrepreneur, qui pourrait se rapprocher un peu d’elle est sa “comadre” Karime Pindter qui a été très active en dehors de la réalité et l’a montré sur ses réseaux sociaux, comme Manelyk, c’est une femme qui cherche toujours quelque chose à faire.

La belle influenceuse de 31 ans a été caractérisée par une exposition constante et cela n’a pas fait exception, elle a montré sa silhouette dans un maillot de bain deux pièces intéressant avec des coquilles incrustées, il y avait deux photographies de sa publication.

J’aime me préparer quand je sais que je vais à la plage !! J’essaye d’avoir le meilleur corps possible pour être à l’aise dans un maillot de bain. J’ai 3 semaines pour passer de 67 en taille à 63 c’est mon objectif », écrit Mane.

Malgré le fait que Mane a déjà un chiffre enviable pour des millions, il semble qu’elle n’est pas totalement à l’aise avec ses courbes, bien que pour beaucoup de ses fans, elle soit parfaite peut-être pour sa personne qu’elle ne l’est pas, on pourrait certainement dire qu’elle est rare qu’une femme soyez totalement à l’aise avec votre silhouette.

La publication que le modèle a faite date d’hier, elle compte déjà plus de 600 mille likes, et plus de 1300 commentaires où ils n’arrêtent pas de lui dire à quel point elle est belle et que telle qu’elle est, elle est déjà parfaite, cependant Le modèle a déjà son objectif fixé, sûrement au cours de ces trois prochaines semaines, elle atteindra son objectif et nous montrera le résultat attendu avec une autre image similaire.

Manelyk González se caractérise par être l’un des membres les plus populaires d’Acapulco Shore, mais pas seulement dans l’émission de téléréalité mais aussi en dehors de celle-ci, dans ses réseaux sociaux, elle est la star d’Internet avec le plus de followers, contrairement à ses amis et Celia Lora. elle compte plus de 10 millions d’abonnés sur Instagram.

Ce n’est pas du tout un secret que plus vous avez d’abonnés sur ledit réseau social, plus les entreprises voudront travailler avec vous pour promouvoir leurs produits ou services, ainsi que Manelyk Elle l’a fait à plusieurs reprises et d’autres personnalités aussi car elle n’est pas la seule à l’avoir fait.

Aujourd’hui, chacune des publications que Mane fait dépasse 100000 coeurs rouges, c’est quelque chose qui en a surpris beaucoup mais un peu, car grâce à sa personnalité et son caractère c’est qu’il a gagné tant d’adeptes qui continuent d’augmenter de jour en jour avec jour.

