L’étoile “geai moqueur“Et beaucoup d’autres titres sur grand écran, Jennifer Lawrence a été une révélation dans l’industrie hollywoodienne, mais avant cela, ses débuts remontaient à de petits rôles, jusqu’à ce qu’une grande opportunité se présente dans la série”Le spectacle Bill Engvall“

Avec environ 17 ans, Jennifer Lawrence Elle a joué “Lauren Pearson” dans la série télévisée “The Bill Engvall Show” (2007-2009), qui lui a valu le prix du “Meilleur jeune artiste” aux “Young Artist Awards”.

À propos de la série

La série de “Engvall ” se déroule dans la banlieue de Louisville, au Colorado, avec le comédien Bill Engvall et créé par Engvall et Michael J. Leeson. Engvall a joué un conseiller familial nommé Bill, qui ne pouvait pas toujours comprendre sa propre famille, Nancy Travis a joué sa femme et Tim Meadows a joué son meilleur ami.

Jennifer Lawrence a joué l’une des filles du couple aux côtés de Graham Patrick Martin et Skyler Gisondo, Lauren était l’adolescente du lycée, l’aîné des enfants du couple qui s’occupait des cours et des rencontres.

Trent (Martin) est l’enfant du milieu, et Bryan (Gisondo) est le plus petit mais le plus “brainiac” de la famille.

Le père, Bill, travaille dans un immeuble avec l’un de ses plus grands amis. Paul Dufrayne (Meadows) est un spécialiste du remplacement capillaire mais est considéré comme un membre de la famille, même les enfants l’appellent “Oncle Paul”.

Le couple Pearson tentera de maintenir l’étincelle de leur mariage tout en essayant de concilier travail et vie de famille. La série n’a pas eu beaucoup de reconnaissance, elle a été annulée le 25 septembre 2009.

Après cette participation, les portes de nouveaux projets s’ouvrent en grand pour Lawrence et en 2010 il sort son grand succès “Winter’s Bone”, un thriller mystère qui a été nominé dans quatre catégories aux Oscars de 2011. Après sa grand triomphe et reconnaissance médiatique, sa popularité a explosé.

Après cela, d’autres productions sont arrivées: “Like crazy”, 2011); The Beaver (2011), réalisé par Jodie Foster; “X-Men: First generation” (2011), avec les personnages de “Raven Darkholme” et “Mystique”.

Le thriller “End of the Street” (2012) a également joué dans la trilogie à succès qui l’a catapultée dans l’industrie cinématographique, “The Hunger Games” sorti cette année.

Aujourd’hui, la star a non seulement conquis les écrans avec son talent, son charisme et sa sympathie, mais est également devenue l’un des joyaux les plus précieux du monde du cinéma, en plus d’être proclamée par le magazine “People” comme “l’un des plus beaux visages”, a également été nominé pour un Oscar et est la deuxième plus jeune femme à remporter le prix de la meilleure actrice, selon le Silver Linnings Playbook.

Certainement, c’était l’année de la histrionique professionnelle et personnellement, puisqu’en plus, elle a mené son union avec le propriétaire de la galerie d’art Cooke Maroney, bien que les deux aient essayé de passer inaperçus par la presse, certains détails ont été publiés par divers moyens.

Ceci, après que certains de leurs invités ont également partagé une partie des moments lors d’une cérémonie privée entourée de personnes et d’amis très proches du couple en octobre dernier.

Désormais, l’histrionic et le “marchand d’art” ouvriraient un nouvel appartement dans un quartier exclusif après avoir tous deux vendu leurs propriétés.

Tel que rapporté par le New York Post, il s’agit d’une maison jumelée située sur Jane Street dans le quartier de West Village à New York, d’une valeur de 21,9 millions de dollars.