Comme la plupart d’entre nous, Reba McEntire a hâte de quitter 2020 derrière et de publier une vidéo sur Instagram ce week-end pour partager un message positif avec ses fans. Vêtue d’un pull à col roulé rouge et de boucles d’oreilles étincelantes, McEntire a livré son message de chez elle, partageant qu’elle se sent “très reconnaissante et reconnaissante” d’être à quelques jours de la nouvelle année.

“Salut tout le monde, Reba ici. Je voulais juste vous dire Joyeux Noël et une bonne année à tous”, a-t-elle déclaré. «Veuillez rester en sécurité et en bonne santé pour que nous puissions tous nous réunir en 2021. Cela a été une année de crotte de nez et je suis très reconnaissant et reconnaissant que nous l’ayons surmonté. Cela touche à sa fin et nous pouvons commencer à regarder vers l’avenir et penser positivement pour l’année prochaine. Je t’aime beaucoup et merci beaucoup pour tout. Ton soutien, ton amour, tes prières, tes commentaires, tout. Je t’aime. Prends soin de toi, plutôt s’il te plaît. “

Elle a légendé le clip avec un simple, “Joyeux Noël et bonne année!”

Parlant avec Sounds Like Nashville plus tôt cette année, McEntire a déclaré qu’elle espérait que les choses seraient un peu différentes lorsque le monde pourra s’ouvrir à nouveau.

«J’espère que notre nouvelle norme est une meilleure nouvelle norme», a-t-elle déclaré. “J’espère que nous sommes plus gentils. J’espère que nous sommes plus gentils. Je souhaite que toute cette haine et cette anxiété disparaissent. Je ne sais pas si tout le monde est enfermé et a juste besoin de la libération, mais j’aimerais que cela disparaisse définitivement. . Je veux une meilleure nouvelle normalité. “

Le natif de l’Oklahoma a noté que cette année la “changeait”, notamment en raison de son rythme ralenti.

«Tout d’abord, cela m’a ralenti. Je roule à 900 mph toute la journée», a-t-elle expliqué. «Je suis épuisé quand je m’allonge et je dors très bien, mais j’aime la vie et j’aime faire ce que je fais, alors je viens de le réorienter pour essayer d’être plus créatif. J’ai même co-écrit quelques-uns Chansons.”

“Je sors dans la nature, appréciant ce que Dieu nous a donné. J’ai un jardin. J’ai un cheval. J’ai une petite ferme que j’apprécie tellement, le ralentissement paisible ,” elle a continué. “Je n’ai pas eu autant de temps libre depuis que je suis au lycée, donc ça a été une récompense et une joie pour moi.”

Partageant que “son cœur va à toutes les personnes qui ont été malades et qui ont perdu des êtres chers”, a ajouté McEntire, “Mon cœur va à eux et à quiconque souffre et souffre de cette maladie. Ce n’est pas une maladie agréable. C’est détestable, mais je dois dire honnêtement que j’ai apprécié le reste. J’ai apprécié le temps pour être créatif, mais surtout pour être tranquille, juste pour être tranquille. J’ai énormément aimé ça. “