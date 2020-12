Impacta montrant, Rosalía avec des vêtements blancs dans son concert | INSTAGRAM

La chanteuse espagnole Rosalía est connue pour sa voix incroyable, son style vestimentaire unique et aussi, pourquoi pas? Pour posséder une figure spectaculaire, et il l’a confirmé en postant une photo sur son compte Instagram dans lequel elle pose avec une tenue de concert audacieuse, en blanc.

Cette fois, nous parlerons d’une photographie d’il y a un peu plus d’un an, remontant à l’été, précisément le 17 juillet 2019, lorsque l’espagnol, Rosalía a décidé de placer une excellente photo d’elle profil officiel sur Instagram, où il est tombé amoureux des internautes, en montrant cet angle particulier.

C’est une image où, en offrant l’un de ses concerts si emblématiques, Rosalía a fait ses magnifiques performances de chant et de danse, comme elle le faisait, tout en portant son meilleur excellents vestiaires, fabriqué avec les plus hauts et exclusifs producteurs de produits textiles.

Cela pourrait aussi vous intéresser: en maillot de bain noir, Rosalia fait un tour en jet ski.

La tenue de ce concert s’est avérée être un body blanc À manches longues, avec une ceinture brillante, du même tissu, bien que, quelque chose de particulier dans cette tenue, ce sont les chaps qui sont représentés, ce qui le rend un peu plus couvert, bien que certainement, la tenue montre une partie de la peau du chanteur, quelque chose que les fans ont certainement adoré.

Rosalía interprétait l’une de ses chansons emblématiques pendant que cette photographie spectaculaire était prise, où elle pose sur le dos, montrant sa région fessière en gros, et sur son visage, vous pouvez parfaitement voir comment elle appréciait le moment.

Il convient de mentionner que ces dates étaient extrêmement importantes pour la carrière désormais réussie de la créatrice de divertissement espagnole car, quelques jours auparavant, elle avait été informée qu’elle était devenue la catalane la plus écoutée sur Spotify, renversant Enrique Iglesias lui-même et en ajoutant plus. de 14 millions d’auditeurs mensuels au sein de la plateforme musicale précitée.

De même, les pays où Rosalía était le plus écoutée sur Spotify sont l’Espagne, le Mexique, les États-Unis, l’Argentine et le Chili, cependant, il est important de mentionner que, jusqu’à ce moment, Enrique Iglesias était l’artiste espagnol le plus écouté sur la plateforme.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De même, des deux chansons incluses dans son album à succès cette année-là, «Fucking Money Man», «Millonaria» a été la chanson qui a réussi à faire le plus sensation parmi les utilisateurs de Spotify, uniquement sur le territoire de son pays, l’Espagne.

Et à l’époque, le single susmentionné avait déjà accumulé plus de 8 millions de reproductions au cours de ses deux semaines de vie et occupe l’une des premières positions dans le Top 50 de l’Espagne, à son tour, il a également balayé les États-Unis, le Mexique, le Brésil et Allemagne.

Rosalía, quant à elle, a également pu se vanter que, avec son succès retentissant “Con Altura”, elle a continué pendant longtemps dans le Top 50 mondial de Spotify semaine après semaine, et à cette époque, elle dépassait déjà 176 millions d’auditeurs dans le monde.

De plus, grâce à tout ce que nous avons mentionné ci-dessus, Spotify a annoncé que Rosalía rejoignait la gamme de ¡Viva Latino! Live Miami, le concert avec lequel la plateforme a rendu hommage à la musique latine et sa playlist ¡Viva Latino!, L’une des plus populaires au monde.

Le chanteur espagnol s’est produit en collaboration avec de nombreux autres grands artistes de classe mondiale, tels que Bad Bunny, Nicky Jam, Sebastián Yatra et Sech le 30 août dernier à «l’American Airlines Arena» de la ville de Miami.