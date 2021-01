Cela enlève tout! Suzy Cortez pose avec très peu de vêtements | Instagram

Le compagnon de jeu Suzy Cortez Il a ravi ses followers avec une minuscule lenc3ria bleue qui ne laisse rien à l’imagination et grâce à cette photographie, les réseaux sociaux se sont effondrés avec la bougie que Miss BumBum World 2019 rayonne.

Sans aucun doute, Suzy Cortez est devenue la Brésilienne la plus sensuelle du monde en s’établissant au Mexique pour ses grands attributs comme la nouvelle Miss BumBum 2019 et c’est parce que la bougie qui rayonne du corps de cette femme spectaculaire ne peut être ignorée.

Quiconque suit Suzy Cortez sur ses réseaux sociaux peut profiter du contenu candide que le mannequin partage avec ses plus de 2 millions de followers qui ravissent leur élève avec la grande silhouette de cette femme sensuelle.

Mais ce n’est pas tout, puisque Miss BumBum partage un contenu plus audacieux et sans compromis via son compte OnlyFans, qui doit être payé un abonnement mensuel pour accéder aux photos et vidéos de Suzy Cortez.

C’est ainsi que, bien sûr, les messieurs apprécient que la brésilienne aime montrer ses courbes sensuelles sans aucune honte et grâce à cette attitude décomplexée, Suzy Cortez augmente chaque jour son nombre de followers sur son compte Instagram officiel.

Cependant, il y a quelques semaines, son compte Instagram a malheureusement été supprimé et bien que beaucoup pensaient que c’était à cause de son contenu de niveau supérieur, la vérité est différente, car malheureusement son appareil mobile a été volé.

Mais tout n’est pas de la tristesse, car ses followers ont continué à partager du contenu sur la belle fille brésilienne, tel est le cas d’une photographie dans laquelle Suzy Elle pose devant la caméra dans une peinture demi-longueur et porte une audacieuse lenc3ria en bleu qui la rend extrêmement exquise, car cette couleur fait ressortir tout son corps.

C’est ainsi qu’à cette occasion Miss BumBum a gâté ses fervents fans avec une photo qui a fait monter la température des réseaux sociaux vers le haut et on est sûr que les messieurs ont commencé à transpirer en voyant ses courbes chaudes.

Pour tous ces adeptes, Suzy Cortez est aujourd’hui considérée comme l’un des modèles brésiliens les plus importants et les plus charismatiques non seulement sur le continent, mais aussi dans le monde entier.

En fait, ce qui précède peut être reflété à travers ses réseaux sociaux, où il accumule environ 2,6 millions d’abonnés si les plateformes Twitter et Instagram sont réunies.

Et nul doute que Suzy Cortez continue d’impacter ses followers avec des tenues différentes, dont beaucoup avec une lingerie plutôt sexy.

Comment peux-tu savoir Suzy Elle partage continuellement du contenu cand3nte sur ses réseaux sociaux, dans lesquels elle se montre toujours vêtue de petits vêtements ou comment Dieu l’a mise au monde, afin d’obtenir des followers sur son site OnlyFans.

De plus, à plusieurs reprises, Miss Bumbum a contourné la stricte censure d’Instagram en faisant monter la température de ses followers en partageant des photos audacieuses où elle vante sa silhouette incroyable.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, au cours de la dernière semaine de décembre, son compte Instagram officiel a été supprimé du réseau social, et beaucoup pensaient même que c’était à cause de son contenu, cependant, elle l’a expliqué elle-même.

C’est ainsi qu’il a révélé la vraie raison pour laquelle son compte Instagram avait disparu il y a plusieurs semaines, assurant qu’il était victime d’un vol de son appareil mobile dans son pays d’origine, en plus du fait que son compte avait été piraté par des criminels.

Bonjour, mes amours, j’ai subi un vol dans la ville de São Paulo où mon téléphone portable a été volé et mon Instagram a été piraté, nous sommes avec les autorités judiciaires et bientôt je serai de retour avec mon Instagram, merci pour l’amour », a écrit Cortez.

