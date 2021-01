Cela les couvre à peine! Jem Wolfie pose assis dans la piscine | Instagram

La belle fille et modèle de remise en forme Jem Wolfie Une fois de plus, elle a ravi ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux en posant dans un maillot de bain très Barbie dont elle recouvrait à peine ses énormes charmes de devant.

Il ne fait aucun doute que cette fois, le mannequin Jem Wolfie est allé avec tout, car sur la photo, elle ressemblait à une belle Barbie lucio et bien sûr ses partisans ont renversé la grosse goutte.

A cette occasion, un compte fan de la belle Jem Wolfie a montré du matériel de son réseau “interdit” sur le réseau social Instagram et a totalement fait monter la température de tout Internet.

Jem Wolfie est un mannequin aux multiples facettes qui exerce des activités sans fin et s’est fait connaître dans son Australie natale en tant que chef.Cependant, ce métier a été rejoint par de nombreux autres, qu’elle a partagés sur ses réseaux sociaux, se révélant être une femme qui sait tout.

De plus, en tant qu’influenceur du bien-être, Jem s’est également consacré à la formation et a partagé de nombreuses vidéos d’activité physique sur ses différents réseaux sociaux pour rester en forme.

Le public est chauffé à chaque fois qu’il le voit à peine couvert, mais comme il s’agit d’un réseau ouvert, il a des termes et conditions qui ne permettent pas d’afficher des photos trop risquées, son compte Instagram officiel a été supprimé il y a plusieurs semaines.

Mais tout n’est pas de la tristesse, car grâce à plusieurs témoignages de fans du modèle, nous pouvons encore continuer à apprécier ses photographies.

Tel est le cas de cette photographie où Wolfie Elle pose assise au bord de la piscine vêtue d’un petit maillot de bain deux pièces en rose, très proche de Barbie, mais ce qui a le plus attiré l’attention, c’est que si petit que fût le haut, il ne couvrait presque rien.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, malheureusement, Jem Wolfie pour avoir été si séduisante dans chacune de ses photos et vidéos sur le réseau social Instagram, son compte officiel est désactivé depuis plusieurs semaines.

Et c’est ainsi que maintenant l’influenceuse a perdu un grand nombre de 2,6 millions d’abonnés après que le célèbre réseau social Instagram l’ait licenciée pour «enfreindre nos règles».

Cependant, maintenant que son compte Instagram a été supprimé, Wolfie a pris la décision de conserver une partie de son contenu derrière un mur de paiement d’influence et de facturer à ses abonnés des frais d’abonnement mensuels pour voir son contenu, donc si vous voulez continuer à voir le contenu récent d’elle, vous devez entrez sa page Only Fans.

Il est incroyable de voir à quel point la plate-forme OnlyFans continue de gagner en popularité chaque jour, puisque la plate-forme qui est née en tant que site Web avec un contenu d’abonnement et exclusivement pour les adultes, à de nombreuses occasions liées au sexe et au porno, attire de plus en plus de célébrités. qui parient sur cette affaire controversée et remise en question pour gagner de l’argent supplémentaire.

Et même si beaucoup peuvent penser que ce réseau social sans censure est réservé aux célébrités des plus pauvres, la vérité est qu’il y a de plus en plus de chanteurs, mannequins, acteurs, participants à des «émissions de télé-réalité», influenceurs et autres célébrités qui s’inscrivent pour cela la mode, car honnêtement ils gagnent très bien et veulent profiter de leurs belles figures.

Nous vous donnerons la liste d’une petite partie des célébrités internationales actuellement présentes sur la plateforme OnlyFans:

Cardi B. Tyler Posey. Bella Thorne. Aaron Carter. Tyga. Blac Chyna.

