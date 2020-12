Cela les rend fous! Ninel Conde pose dans un petit maillot de bain blanc | Instagram

La belle actrice Ninel Condé Elle a attiré l’attention de ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux en partageant une photographie où elle s’avère être l’une des plus belles femmes d’Amérique latine, les remplissant de soupirs.

L’actrice et chanteuse Ninel Conde a échappé un instant à ses engagements et s’est donné sa part de soleil, de sable et de mer avec de minuscules maillots de bain.Cependant, cela s’est produit il y a quelques mois.

Ninel Conde souhaite à ses followers une bonne nuit avec une réflexion sur son compte Instagram officiel et une photo unique d’elle dans un petit maillot de bain posant tout en restant sur la plage.

Et c’est que l’actrice et chanteuse mexicaine de 44 ans n’a pas eu quelques mois faciles, puisqu’elle est toujours en constante bagarre publique et juridique avec son ex-mari Giovanni Medina, qui refuse de la laisser voir son fils.

En plus de jouer dans un mariage spontané qui a laissé tout le monde surpris, car personne n’imaginait que quelqu’un lui avait volé son cœur.

Cependant, il y a quelques mois, elle a décidé de tout mettre de côté et, bien qu’elle ait reçu beaucoup de critiques pour être partie en vacances pendant la pandémie et alors qu’elle était censée être blessée de ne pas pouvoir gagner les batailles, elle a décidé de se détendre.

Dans ce post, Ninel Condé Elle apparaît vêtue d’un bikini blanc en deux pièces avec un imprimé hippocampe sur le dessus, combiné à un paréo multicolore qui lui montait des bras et des lunettes de soleil de la même couleur que ses bracelets.

Commencez dès aujourd’hui. Vous n’avez pas besoin de voir le chemin complet, mais faites votre premier pas. Le reste est apparu en marchant. #goodnight #condefans “a écrit l’hôte dans son message.

Cliquez ici pour voir la photographie de Ninel Conde.

Comme prévu, après ladite publication sur Instagram, les internautes n’ont pas attendu et ont fait l’éloge de l’actrice pour sa beauté et sa bonne attitude dans chaque situation, de sorte qu’à ce jour, la photographie en compte près de 90 mille likes et commentaires sans fin.

UNE DIVA ENTIÈRE .. TRÈS JOLIE ELLE EST LA MEILLEURE DU MEXIQUE “,” Tu es un monument “,” Le comte ….. rien de plus bon !!! “,” Tu es très beau ninel “,” Ricotaaa “,” Mamasooota “,” Déesse “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

C’est ainsi qu’une fois de plus la belle actrice et chanteuse a capté l’attention des internautes avec une photographie dans laquelle elle montre sa silhouette unique.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Et le fait est que la chanteuse est un exemple clair de la façon dont, bien qu’elle traverse un moment difficile de sa vie, elle sait garder son visage ouvert et rester en contact avec ses millions de fans, car à cette époque, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, c’est arrivé. pour une crise difficile avec son ex-partenaire.

Sans aucun doute Ninel Condé Il est l’une des célébrités mexicaines les plus belles et les plus aimées du public du show business de notre pays et a causé des impressions infinies avec sa jeune apparence malgré le passage du temps, depuis qu’il a 44 ans, cependant , continue de porter un corps enviable et son visage conserve la jovialité de ses premières années.

Comme vous vous en souvenez peut-être, son parcours dans le domaine de l’amour a toujours suscité une grande polémique et a été riche en controverses, cependant, ses deux derniers partenaires ont amené l’actrice à un point très critique de sa carrière, depuis maintenant en mentionnant Il est impossible que son nom ne soit pas accompagné des problèmes juridiques qu’il a avec ses deux derniers partenaires.

Cela peut vous intéresser: Ninel Conde expose ses charmes voluptueux avec un petit maillot de bain