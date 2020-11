Cela lui a-t-il jeté un sort? C’est ainsi que Biby Gaytán a conquis Eduardo Capetillo | Instagram

C’est sur l’une des plus récentes chaînes YouTube que l’acteur Eduardo Capetillo a partagé avec ses filles dont l’une est sûrement son histoire préférée, l’histoire d’amour qu’il a vécue avec l’actrice. Biby gaytan dont il avoue, comment a-t-il gagné son cœur?

Biby Gaytán et Eduardo Capetillo Ils étaient deux des acteurs les plus connus des années 90, et leur popularité augmenta encore plus après leur union, le jeune acteur tomba aux pieds de la danseuse lorsqu’il la rencontra. “Quelle belle femme!” une de ses premières réactions en la voyant, nota-t-il.

Les petits amis de l’époque sont devenus l’un des plus aimés du public, ce qui continue à ce jour car ils font sensation à chacune de leurs apparitions.

Il est à noter que les deux sont restés longtemps à l’écart des projecteurs et que leurs apparitions à la télévision ont été très sporadiques, même si d’un autre côté, ils ont augmenté leur présence sur les réseaux sociaux d’où ils partagent leur vie devant une grande famille.

À travers eux, le protagoniste de mélodrames à succès tels que “Pour atteindre une étoile“I et II, montre qu’il n’aurait pas pu prendre une meilleure décision malgré le fait que beaucoup l’ont averti,” ne l’épousez pas “.

C’est ainsi que le chanteur se souvient également du grand moment où il a rencontré la femme de sa vie et mère de ses cinq enfants.

La première fois que j’ai vu ta mère, je l’ai vue parce qu’elle était venue faire un casting pour entrer à Timbiriche, je suis arrivé à mon bureau et j’ai vu ta mère par derrière avec une minijupe en jean. Il y avait une attirance physique là-bas et j’ai dit: «Quelle belle femme», parce qu’alors j’ai vu son visage, ses cheveux, ses yeux et j’ai dit: «Wow! Quelle belle femme'”.

L’acteur a rappelé qu’après ce moment, leurs destins se sont séparés, mais plus tard, il les a réunis pour travailler ensemble dans le mélodrame “Danse avec moi“, en 1992.

Après être devenus petits-amis pendant un certain temps, les acteurs ont pris la décision de se marier, même si au début ils n’ont pas reçu le soutien total du cercle proche de Capetillo, la décision a été prise.

Ta mère et moi nous sommes mariés de cœur. 99% des gens nous ont dit qu’il ne fallait pas se marier parce que nous allions faire une erreur, parce que nous étions trop jeunes. Ces gens le font par le bien, parce que quand on se marie jeune on arrête de vivre beaucoup d’expériences… mais aujourd’hui je ne me plains pas parce que j’étais un jeune père… maintenant tu es deux générations et regarde ce que la vie me donne ».

Il est également membre du célèbre groupe de “Timbiriche“Il a partagé son histoire d’amour avec Biby Gaytán avec ses filles Paulina et Alejandra lors d’une conférence sur YouTube.

Au milieu des détails, la «prétendue jalousie» de l’artiste qui, semble-t-il, «a empêché» l’apparition constante de Biby Gaytán à la télévision, dont il parlait lui-même, est également apparue.

L’acteur a laissé entendre qu’il était une personne qui appartenait au monde du divertissement et connaissait le grand nombre d’épreuves qui tournent autour de la vie personnelle et professionnelle de tous les artistes. Il souligne qu’il n’est jamais sorti pour clarifier cette polémique car il n’a pas jugé nécessaire de le faire car pendant de nombreuses années, cela n’a d’importance que ce que lui et l’actrice Biby Gaytán vivent dans leur maison, leur environnement, leur famille.

Son objectif principal est et sera toujours de fournir une protection.

«Ce que je fais, c’est être un père protecteur, bien sûr, j’ai protégé, oui j’ai fixé des limites. Celles-ci existent pour dire à quelqu’un: “ Attendez-moi, jusqu’à ici ” … c’est ce que j’ai fait quand tous les médias de l’émission ont voulu entrer dans nos vies, j’ai essayé de protéger ma femme et mes enfants de mes critères pour ne pas les mettre dans un endroit vulnérable tant qu’ils n’ont pas un critère, comme celui que vous avez … c’est-à-dire protéger le mien, je l’ai fait et donc je suis très heureux, s’ils n’aiment pas ça, je suis désolé », dit-il en riant.

Eduardo Capetillo et Biby Gaytán ont plus de 20 ans d’expérience marié ce qui les a amenés à être considérés comme l’un des couples les plus établis du milieu et bien que ce ne soit pas du «bonheur», comme l’a révélé l’actrice, ils ont réussi à surmonter les mauvais moments et à continuer à profiter de leur famille.