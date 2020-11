Cela pourrait être le nouveau petit ami de Rosalia et nous vous dirons tout! | AP

Le célèbre chanteur espagnol Rosalia et l’auteur-compositeur-interprète portoricain Rauw Alexander Ils seraient en couple et tout découle de la collaboration que font les deux artistes, nous avons aussi un test qui le confirmerait pratiquement.

Ces derniers mois, la théorie selon laquelle Rauw Alejandro et Rosalía sont des petits amis est devenue vraiment virale, car on se souvient que l’enfermement a pris Rosalía par surprise dans la ville de Miami, où elle a profité du temps et a partagé une journée avec Rauw Alejandro.

C’est ainsi que le problème est devenu une tendance et de nombreux médias ne savent pas s’il existe relation amoureuse entre Rosalía et Rauw, puisque les deux artistes partagent le même style vestimentaire et ont coïncidé avec le même look à plusieurs reprises.

La vérité est que plusieurs enquêtes montrent que Rosalía et Rauw vont plus loin et même de nombreux internautes sur les réseaux sociaux ont montré que les chanteurs pouvaient partager une relation amoureuse, grâce aux différentes photographies qu’ils ont collectées.

Il est à noter que Rosalía et Rauw Alejandro ont reçu des centaines d’émojis, qui soutiennent que les deux chanteurs officialisent une relation amoureuse.

Comme si cela ne suffisait pas, pour les amateurs de reggaeton, le nouvel album de Rauw Alejandro, «Aphrodisíaco», l’unit plus que jamais à Rosalia, puisque le Catalan a participé à la production de “Dile A Him” ​​et “Strawberry Kiwi”, les deux chansons qui ouvrent l’album portoricain.

D’autre part, Rosalía Vila Tobella, mieux connue sous le nom de “La Rosalía”, est une jeune chanteuse prometteuse dont la carrière musicale ne cesse de grandir et, en tant que propriétaire d’une beauté naturelle, s’est positionnée parmi les “singles d’or” de la Magazine Vanity Fair.

Et, en dépit d’être une personnalité publique, nous n’avons jamais rencontré un petit ami du compositeur, qui garde assez bien cette partie privée de sa vie.

L’interprète de «Malamente» n’a montré une relation officielle avec C. Tangana que pendant quatre ans, qui a fini par lui briser le cœur.

Cependant, le chanteur espagnol a laissé plus d’un comptage de pétales de fleurs, comme ce fut le cas avec J.Balvin, qui a assuré que son amour pour elle n’était pas réciproque, ou le chanteur Ozuna, où les rumeurs avec lui étaient assez fortes. .

Maintenant, apparemment, quelqu’un a réussi à gagner son cœur, le Portoricain Rauw Alejandro, qu’il a rencontré en début d’année pour faire une collaboration musicale. Bien que le chanteur ne soit pas encore venu le confirmer, tout indique qu’il est chanceux.

Rosalia Vila Tobella a reçu deux Latin Grammy Awards pour “Malamente” et cinq pour son deuxième album “El mal quer”, ce qui a fait d’elle l’artiste espagnole la plus récompensée par l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement pour un seul travail, et deux MTV Video Music Awards.

Son intérêt pour la musique est né de la main de son père, qui l’a encouragée à chanter alors qu’elle n’avait que sept ans et à l’âge de dix ans, elle a commencé sa formation musicale, se concentrant pleinement dessus trois ans plus tard.

La chanteuse est apparue dans le programme de recherche de talents de la télévision espagnole “Tú si que vales” en 2008, bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée et plus tard, elle a travaillé en duo avec Juan Gómez “Chicuelo” au Festival international du film de Panama 2013 et au Festival Grec de Barcelona pour l’œuvre de danse contemporaine De Carmen.

La même année, il a participé à la Conférence de l’Association of Performing Arts Professionals à New York et, plus tard, a été la voix soliste de l’œuvre culminante de l’Année Espriu 2014 au Palacio de la Música.

