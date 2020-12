Cela provoque l’envie! Maribel Guardia porte un pantalon de ses 15 ans | Instagram

L’ancienne “Miss Costa Rica” s’est démarquée pour être l’une des plus belles figures de l’écran, Garde Maribel il a défié le temps, préservant un visage et une silhouette dignes d’envie encore plus après sa récente révélation: “J’ai encore un pantalon de 15 ans”.

Le charismatique costaricain elle attire tous les regards dans tous les endroits où elle marche, mais sa beauté remarquable n’est pas le fruit du hasard puisque c’est le même conducteur qui lui révèle aussi ses secrets de jeunesse éternelle.

Dès le plus jeune âge, Garde Maribel Elle était déjà en train de conquérir certains espaces et c’était dans un concours où l’actrice, chanteuse et femme d’affaires aujourd’hui découvrirait son grand potentiel.

Jusqu’à aujourd’hui avec 61 ans de retard, «l’ancienne reine de beauté» continue de captiver ses admirateurs à travers les écrans et sur ses réseaux sociaux où elle ajoute de plus en plus de followers.

C’est le même interprète jovial qui partage également quelques conseils à ses fans pour maintenir un soin optimal de votre corps, physiquement et spirituellement.

La silhouette sinueuse de la télévision a partagé certains de ses secrets de beauté, accompagnés d’anecdotes sur l’époque où elle était encore très jeune et les rêves qu’elle construisait à l’époque.

Il est difficile d’imaginer qu’à un moment donné de sa vie, l’animatrice des médias sociaux et l’éminent «fitness» en sont venus à penser qu’elle n’était «pas jolie».

À 19 ans, elle a été dénoncée par sa sœur lors d’un concours, Maribel Guardia n’avait aucune idée de ce qu’elle avait fait pour la faire participer.

Elle avait 19 ans, vivait au Costa Rica et était une étudiante en psychologie qui pensait épouser son petit ami d’université lorsqu’elle a été signalée pour le concours de beauté Miss Costa Rica. Sa sœur aînée, qui a succédé à la mère lorsque Maribel est devenue orpheline à neuf ans, a envoyé sa photo sans la consulter.

“Qu’avez-vous gagné Miss Costa Rica!”

Ma mère a vendu une bague et m’a acheté une robe parce que je n’avais pas de robe de cocktail. Il y avait environ 20 filles et moi, j’y suis allée sans aucune attente, elles ont fait les interviews et le lendemain ma mère m’a réveillé: “ Qu’est-ce que tu as gagné Miss Costa Rica! ”, C’est là que tout a changé, se souvient Maribel Guardia dans une interview.

Dès lors, la vie de l’actrice et animatrice a pris une tournure inattendue, après le triomphe du concours est venu un prix de la presse au Mexique comme “le plus photogénique”, quelque chose dont elle révèle “même si elle doutait” .

Je n’ai jamais été photogénique, j’ai un visage très rond, c’était comme une omelette, dit-elle en riant.

Aujourd’hui, la mère de José Julián Figueroa, le seul fils qu’elle a eu avec Joan Sebastián, aujourd’hui grand-mère du petit José Julián est l’une des stars les mieux préservées de la série, cependant, elle n’a pas toujours considéré la beauté comme une arme en sa faveur, a-t-elle déclaré. .

Sa première fois à la télévision était avec «El loco» Valdés et Mauricio Garcés. «Ils ne l’ont même pas laissée parler», dit-il.

Mon premier programme télévisé, qui était Night to Night avec ‘El loco’ Valdés et Mauricio Garcés, ils m’avaient comme ornement assis au milieu des deux et ils ne me laissaient pas parler, tout le programme est sorti en souriant alors qu’ils parlaient et racontaient des blagues , mais j’étais comme un vase là-bas, cela me déprimait beaucoup … Un jour, j’ai dit: «Je vais vous montrer que je peux parler et j’ai commencé à faire du théâtre.

C’est dans la pièce intitulée “Les Chevaliers de la Table Ronde” en 1980, où il débute sa carrière de théâtre avec cette première mise en scène.

A partir de là, Maribel aurait proposé de démontrer ses capacités à se démarquer dans le médium, c’est pourquoi jusqu’à aujourd’hui elle a participé à plus de 60 projets télévisés et l’un des plus récents était le doublage du film “Los Croods 2”, un cassette pour enfants qui dit qu’il espère “voir à la maison avec son petit-fils de trois ans”.

Révélez votre secret pour maintenir votre bonne silhouette

Tout au long de l’interview, la célèbre «Meilleure actrice principale du Mexique» a révélé certains de ses secrets pour rester jeune et sculpturale, soulignant que la clé de tout cela est «une bonne nutrition».

“Il est guidé par des pantalons depuis l’âge de 15 ans”