Malheureusement, la célèbre série de “Œillères Peaky«Elle touche à sa fin avec sa saison 6 qui est dirigée par Cillian Murphy et nous vous raconterons tous les détails de la fin de cette série à succès qui a gagné beaucoup de public.

Cette fois nous avons de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles pour les fans de la série, la bonne nouvelle est que la sixième saison de “Peaky Blinders” a finalement repris la production de ses nouveaux épisodes, cependant, la mauvaise nouvelle est que la BBC a annoncé que cette saison sera la dernière de la série.

Et c’est que ce qui a le plus surpris, c’est qu’il n’y a pas si longtemps, Steven Knight comptait en avoir au moins un de plus, donc cette nouvelle a eu un grand impact.

Bien qu’ils n’aient pas précisé la raison de ce changement de plan, les retards dus à la contingence sanitaire ont dû affecter l’avenir de plusieurs séries, comme on l’a vu avec plusieurs productions “des” renouvelées sur des plateformes telles que Netflix.

Mais avant de nous sentir mal à l’idée de ne plus revoir les aventures criminelles de Tommy Shelby, la vérité est que le créateur de la fiction assure que l’histoire se poursuivra d’une autre manière.

Pour le reste, le retard inévitablement saison 6 “Peaky Blinders” est une continuation très directe du précédent, qui s’est terminé par un grand cliffhanger.

Une promesse qui se matérialise dans la répétition d’Anthony Byrne en tant que réalisateur, car c’est quelque chose d’inédit dans la série, qui avait toujours changé de réalisateur entre les saisons.

En revanche, parmi les nouveautés de cette saison 6 figurera l’apparition d’un nouveau personnage féminin assez sombre et presque aussi bon que Tommy le défie d’une manière différente.

C’est ainsi qu’aux côtés de Cillian Murphy, la saison 6 de “Peaky Blinders” sera Helen McCrory (Polly), Paul Anderson (Arthur), Sophie Rundle (Ada), Finn Cole (Michael), Sam Clafin (Mosley), Natasha O Keeffe (Lizzie), Harry Kirton (Finn), Anya Taylor-Joy (Gina) et Brian Gleeson (McCavern).

Peaky Blinders met en vedette Cillian Murphy et se concentre sur une famille de gangsters de Birmingham dans les années 1920 et la montée en puissance de leur patron, Thomas Shelby.

Il est à noter que les créateurs de la série étaient basés sur les Peaky Blinders, un gang criminel qui existait dans la ville de Birmingham au milieu du XXe siècle et qui se caractérisait par la couture de lames de rasoir sur leurs casquettes.

Depuis sa création, Œillères Peaky Il a obtenu une reconnaissance unanime de la part des critiques spécialisés et a également été salué pour son réglage soigné, ses scripts et la performance de son casting.

La série a remporté plusieurs prix, notamment les prix du meilleur réalisateur et de la meilleure photographie de la British Academy of Motion Picture Arts and Television; et le Prix de l’Académie irlandaise du cinéma et de la télévision du meilleur acteur principal.

Il est produit par Caryn Mandabach Productions et Tiger Aspect Productions et a commencé à diffuser en septembre 2013.

En octobre de la même année, la contrôleur de BBC Two, Janice Hadlow, a annoncé que Peaky Blinders avait été renouvelé pour une deuxième saison, diffusée en 2014.

Puis, en septembre 2015, le tournage de la troisième saison a commencé, qui a commencé sa diffusion en mai 2016.

Avant de terminer la saison, la BBC a annoncé le renouvellement de la série pour une quatrième et cinquième saisons et la quatrième a été créée au dernier trimestre de 2017, tandis que la cinquième saison a été créée en août 2019.

Depuis sa création sur la plateforme Netflix Elle a réussi à gagner beaucoup plus d’audience, puisqu’elle a même été retrouvée à plusieurs reprises dans les plus vues.

