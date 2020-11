Célébrant 100 ans, Belinda apprécie le documentaire d’une bijouterie renommée | INSTAGRAM

La belle chanteuse, Belinda, est devenue, grâce à son charisme et à son attrait physique incomparable, une icône de la beauté totale, à tel point qu’il existe plusieurs marques d’entreprise dans le monde de la mode qui la recherchent, pour lui prêter belle face à la recherche de représentation de leurs marques.

L’Espagnol, nationalisé mexicain, a participé en collaboration avec divers marques exclusives de renommée internationale, à plusieurs reprises, et c’est que, tant les hommes d’affaires que l’actrice savent l’ampleur qu’elle peut avoir, alors avec beaucoup de plaisir et de fierté, Beli pose pour les caméras de sociétés renommées, portant l’élégant pièces que vous devez nous montrer.

Même si, à cette occasion, ce n’est pas le cas d’un couverture de magazine important, ou une séance photo de l’une des sociétés les plus exclusives d’articles élégants, pour cette fois, la belle Belinda est montrée dans le confort de sa maison, sur le point de profiter d’un documentaire important, en commémoration d’une date très importante pour l’une des marques préférées renommées du chanteur.

Il s’avère que l’une des marques préférées de notre bien-aimée Belinda, “TOUS”, la société espagnole de bijoux, d’accessoires et de mode, est sur le marché depuis 100 ans, et pour le célébrer, ils ont réalisé un documentaire, qui raconte comment tout a commencé.

C’est vrai, la marque de renommée internationale «OSO» célèbre son héritage centenaire à travers un documentaire qui porte ce nom, c’est un hommage à l’authenticité qui vous emmène vers 4 destinations, dans la pièce de divertissement d’Amanda Sans Pantling, dans lequel l’histoire de cette famille est montrée avec des histoires si réelles et merveilleuses, qu’elles surpassent de nombreuses histoires de fiction que nous connaissons.

Et oui, bien que ce soit une façon de célébrer avec vous, c’est aussi une façon de se présenter à vous: sans maquillage et sans artifice, à certains égards, Tous est une famille comme celle que nous avons tous, avec sa propre histoire qui se distingue par ses singularités et qu’il a pris une partie de son héritage pour devenir la référence qui, aujourd’hui, est accompagnée de différents codes postaux, ce qui est aussi la preuve de son grand succès.

«OSO retrace les réalisations, les controverses et le caractère visionnaire de la marque à travers les jalons qui ont défini le succès de l’entreprise: sa tradition joaillière, la naissance de la joaillerie démocratique, la grande explosion de l’entreprise dans les années 90 – en avance sur son temps et en collaborant avec les visages les plus notoires du moment -, les quatre relais générationnels et leur projection internationale… “commence le documentaire, par cette déclaration.

Belinda le sait parfaitement, et pour cette raison, elle a décidé de se mettre à l’aise à la maison, de s’habiller de la manière la plus confortable possible, et bien sûr, vous ne pouvez pas manquer un ensemble de bijoux de la marque susmentionnée, qui se compose d’un bracelet élégant et simple. , une paire de longues boucles d’oreilles et une bague luxueuse, pour pouvoir profiter au mieux du documentaire.

Bien que nous puissions voir Belinda sous une facette un peu plus décontractée que ce à quoi nous sommes habitués, sa beauté orne la vue de tous les spectateurs de l’image, se montrant avec un maquillage naturel simple et une tenue très basique et confortable, démontrant vous n’avez pas besoin de looks sophistiqués pour impressionner.

La publication a rassemblé plus de 460000 likes sur Instagram, ainsi qu’un grand nombre de commentaires de ses fervents followers, qui, photo par photo, lui montrent qu’elle est son idole, sa muse, et ils la voient comme la femme Parfait, même l’un des commentaires qui ressortait le plus, était celui d’un jeune homme amoureux de l’actrice, qui a exprimé tout ce qu’il ressent pour elle et, de leur côté, les autres internautes lui ont donné un “j’aime” à son commentaire.