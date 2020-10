Célébrations à Buckingham arrêtées par les ordres d’Elizabeth II | AP

La reine Elizabeth est de nouveau obligée de prendre des décisions sérieuses qui pourraient affecter l’avenir de la royauté, le monarque est à la croisée des chemins mais n’aurait pas d’autres options, disent-ils.

Tout semble indiquer que le Royaume-Uni est au milieu de l’avertissement pour annuler plusieurs événements et revenir à ce qui était l’enfermement mondial il y a des mois, selon ce que les dernières nouvelles ont indiqué, alors face à cette possibilité, la reine Elizabeth II a commencé à prendre une série de mesures.

Parmi eux, l’annulation d’événements qui devaient avoir lieu au palais de Buckingham en présence du Covid-19 après avoir enregistré une augmentation des infections au Royaume-Uni ces dernières semaines.

Conformément aux réglementations et aux recommandations gouvernementales, et à titre de mesure raisonnable dans les circonstances actuelles, il n’y aura pas d’événements à grande échelle au palais de Buckingham ou au château de Windsor, selon un communiqué.

Certains médias ont diffusé des informations qui transcendent le palais royal, certains reportages dans lesquels les mesures en cours d’analyse sont réitérées pour savoir si la situation actuelle permettra ou non à certains événements formels de se dérouler sans mettre en danger la sécurité des membres du royauté et autres personnes impliquées.

La Reine Isabelle II prévoyait de reprendre la plupart de ses engagements en octobre

L’intention initiale de la reine était de retourner au château de Windsor en octobre et de reprendre l’utilisation du palais de Buckingham pour un programme d’automne d’auditions et d’engagements, le tout respectant scrupuleusement les mesures et conseils les plus pertinents “, conclut la note envoyée par l’institution monarchique.