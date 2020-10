Comme coupé avec les mêmes ciseaux: Latinos vs. Hollywood

Barbara Mori ressemble à la soeur perdue de Megan Fox. Ils semblent être les sœurs perdues!

Avec ses cheveux et sa barbe grisonnants et ses regards sensuels, l’Argentin Saul Lizaso et l’américain George Clooney ils ressemblent à des frères de sang. Ces deux acteurs populaires sont-ils de la famille?

L’énorme ressemblance de Palette Ludwika avec Ellen Pompéo. C’est sans aucun doute son “double” dans ce monde.

Ana de la Reguera et Penélope Cruz ils ressemblent à des jumeaux! C’est incroyable à quel point les actrices se ressemblent, encore plus quand elles ont la même coiffure.

Juan Pablo Llano ressemble à un jeune homme Joe Manganiello. Le mari de Sofía Vergara le maintient bien grâce à la gymnastique et à un régime strict.

L’actrice dominicaine Zoe Saldana et l’actrice britannique Thandie Newton ils sont célèbres clonés. Avez-vous déjà remarqué l’énorme ressemblance? Beaucoup de gens les confondent!

Adria Arjona Autant dire que Olivia Culpo est sa sœur. Ils semblent séparés à la naissance.

Roselyn Sánchez et Nicole Scherzinger, identique! Ces célébrités sont si similaires qu’elles auraient pu être mises au monde par la même cigogne.

Le mexicain Angélique Boyer elle a une ressemblance avec la belle top model australienne Miranda Kerr. Mêmes yeux, visage rond, yeux clairs et peau de porcelaine.

Jorge Ramos C’est très similaire à l’américain Anderson Cooper. Ils partagent tous les deux le même métier: ce sont des journalistes de renom.

Marlene Favela et Jessica Alba, ils semblent coupés avec les mêmes ciseaux. Ce sont de faux jumeaux dans le ‘star system’

Belinda et Elsa Pataki Vous ressemblez à des sœurs. Pouvez-vous les distinguer?

Rita Ora et Lali Espósito. À la fois platine et aux yeux marrons … On dirait des sœurs! Les deux sont voués à la musique et aiment montrer leurs grands corps.

Jared Leto et Jay de la Cueva, tous deux amoureux de longues barbes et de musique. Ce sont ses doubles dans le même secteur artistique et culturel.

Eva Mendes et Ashley Graham Ils ne sont pas de la famille, et au-delà de la couleur des cheveux et des yeux, ces célébrités ressemblent à de faux jumeaux. Tant que nous pouvons les voir tous les deux simultanément, à des endroits différents, nous supposerons qu’ils ne sont pas la même personne.

William Valdes ressemble au frère jumeau de Austin mahone. Même sourire blanc et yeux clairs! Il pouvait parfaitement passer pour ce jumeau avec un préavis de quelques minutes.

