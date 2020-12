Ils vivent dans des manoirs, portent les meilleurs vêtements, conduisent les voitures les plus luxueuses et parcourent le monde. Mais, une fois que vous avez tout, que pouvez-vous faire d’autre avec votre argent? Pour ces célébrités, c’est très simple. Achetez votre propre île privée, naturellement. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de monter sur un yacht et de naviguer vers votre propre île au milieu de nulle part? À votre arrivée, vous vous allongez sur le sable avec une boisson rafraîchissante, tout en admirant la vue extraordinaire sans être dérangé par personne. Pour presque tout le monde, c’est un rêve pratiquement impossible; mais pour ces personnalités, cela pourrait être le plan de ce week-end. Voici quelques-unes des célébrités qui possèdent leur propre île privée.

Beyoncé.

Soyons honnêtes, pour Reine Bey, des fleurs et un dîner romantique comme cadeau d’anniversaire ne va pas, donc pour son 29e anniversaire, Jay Z Il lui a acheté sa propre île privée, située dans les Keys de Floride, pour 20 millions de dollars.

Il mesure environ 5 hectares et possède un hôtel particulier.

Ricky Martin.

Il ne fait aucun doute que le chanteur est depuis longtemps Livin ‘La Vida Loca. La preuve en est qu’en 2008, il a déboursé 8 millions de dollars pour acheter une île.

Il est situé près d’Angra dos Reis, sur la côte brésilienne.

Leonardo DiCaprio.

Ayant été la star de films qui se déroulent sur des plages privées comme «The Beach», il est naturel que l’acteur ait décidé d’acquérir sa propre île.

En 2005 DiCaprio payé 1,75 million de dollars pour Blackdore Cay, une île de 42 hectares au Belize.

Leo il est actuellement en train de transformer l’île en un éco-resort. Le gouvernement du Belize vient d’approuver les plans du projet.

Une fois terminé, le complexe devrait générer plus de 200 millions de dollars de revenus au cours des 20 premières années.

Lenny Kravitz.

Le chanteur a jeté son dévolu sur Eleuthera, une île des Bahamas.

Il faut noter que Kravitz Il ne possède pas l’île dans son ensemble, mais il en possède une grande partie et l’utilise comme une retraite spirituelle où il écrit et enregistre sa musique.

L’île a été découverte au 17ème siècle et son nom vient du mot grec pour «liberté».

Julia Robert.

L’actrice de “ Pretty Woman ” a toujours réussi à garder sa vie personnelle hors des projecteurs et quelle meilleure façon de le faire qu’en achetant une île privée aux Bahamas.

Il est estimé que Julia Robert payé 6 millions de dollars pour cette beauté.

Johnny Depp.

Evidemment que Capitaine Jack Sparrow, a sa propre île dans les Caraïbes.

En 2004, l’acteur a payé 3,6 millions de dollars pour cette île, appelée Little Halls Pond Cay.

Il a une superficie de plus de 18 hectares entourée de palmiers et de six plages de sable blanc vierges, dont chacune porte le nom de membres de sa famille.

Pamela Anderson.

Avant de divorcer Tommy lee, le rockeur a tenté de sauver la relation en donnant une île privée à la belle actrice de Baywatch.

Son île fait partie de l’archipel artificiel situé au large de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, appelé «Le Monde».

Il est dit que Pamela il avait l’intention d’y construire un complexe, mais malheureusement pour l’actrice, il n’a jamais trouvé d’investisseurs pour le faire.

Michael Schumacher.

Une autre île célèbre de l’incroyable archipel artificiel de Dubaï, est l’ancien pilote de Formule 1, Michael Schumacher.

Il a une valeur de 5,55 millions de dollars, seulement que l’Allemand n’a pas payé un seul centime pour cela, c’était un cadeau du prince de Dubaï.

Shakira.

La Colombienne possède également une île aux Bahamas, mais au lieu de l’utiliser pour se vautrer seule dans le sable avec sa famille, la chanteuse envisage de faire un développement pour des invités de haut niveau.

Partenariat avec Roger Waters, a investi 16 millions de dollars dans cette île de 283 hectares, appelée Bonds Clay.

Mel Gibson.

Considérant que presque toutes les célébrités achètent leurs îles aux Bahamas, Mel Gibson Il voulait vraiment s’éloigner complètement de la scène hollywoodienne et a acheté le sien aux Fidji.

C’est l’île de Mago, il l’a achetée en 2005 pour la somme impressionnante de 15 millions de dollars.

Mago est un immense terrain d’environ 2 200 hectares. Cependant, l’acteur n’a pas l’intention de le transformer en station balnéaire ou en éco-complexe, comme d’autres célébrités.

David Copperfield.

L’illusionniste le plus titré de l’histoire a amassé une fortune impressionnante tout au long de sa carrière, donc acheter son île, Musha Cay, pour 50 millions de dollars n’est pas un acte magique.

Situé dans le sud des Bahamas, il a une superficie de 60 hectares, où Copperfield a investi 40 millions de dollars supplémentaires pour en faire un complexe exclusif.

Voulez-vous voir comment Copperfield votre argent disparaît-il? Rester ici a un coût de 39 000 $ par nuit, avec une politique minimale stricte de 4 nuits de séjour.

David Copperfield a décidé d’acheter les dix îles environnantes et de reprendre ainsi tout l’archipel, c’est pourquoi elles sont désormais connues sous le nom d’îles Copperfield Bay.

Naomi Campbell.

Le mannequin anglais est une autre des personnes chanceuses à avoir reçu une île privée comme cadeau d’anniversaire.

Il s’agit de l’île de Cléopâtre, située dans le golfe de Gökova, qui fait partie de la province d’Antalya en Turquie.

La mauvaise nouvelle est que Naomi a mis fin à sa relation avec Vladislav Doronin, qui lui avait donné. At-il été supprimé?

Nicolas Cage.

En 2006, Nicolas Cage a acquis Leaf Cay, situé aux Bahamas, pour 3 millions de dollars.

Ici, l’acteur peut dormir paisiblement en sachant que si un jour il manque de sucre pour son café, il y aura une autre personne célèbre sur une île voisine qui pourra le sortir des ennuis.

Eddie Murphy.

Avec le succès impressionnant de ses films au box-office, il n’est pas surprenant que le comédien et acteur ait suffisamment pour acheter une île privée.

Eddie Murphy a acquis Rooster Cay, aux Bahamas, pour 12 millions de dollars. Il a une superficie de 6 hectares, et le meilleur de tous est son emplacement, à quelques minutes en bateau de Nassau, la capitale des Bahamas.

Steven Spielberg.

Le cinéaste légendaire a également voulu rester à l’écart de ses connaissances aux Bahamas et a acheté non pas une, mais deux îles de l’archipel de Madère, qui appartient au Portugal.

C’est un luxe pour se déplacer sur son impressionnant superyacht de 200 millions de dollars.

Les îles n’ont pas de fioritures et sont inhabitées. Ils pourraient éventuellement être utilisés comme lieux de tournage d’un film à l’avenir.

Marlon Brando.

Malgré sa mort en 2004, l’incroyable Tetiaroa, un atoll composé de 13 îlots d’une superficie totale de 6 km², est toujours à son nom.

Après avoir tourné plusieurs films ici, Marlon Brando a acquis les droits de l’atoll pendant 99 ans en 1965, et depuis lors, il a été transformé en un éco-resort de luxe pour les vacanciers aisés.