Plusieurs stars ont transformé leurs coiffures en protagonistes

Shakira, la chanteuse et ses boucles naturelles sauvages qui semblent spontanément plusieurs nuances plus claires que sa couleur naturelle. Votre marque personnelle.

Sarah Jessica Parker a fait de ses vagues blondes l’un des principaux traits d’identité de Carrie Bradshaw, son personnage de la série télévisée Sex and the City.

Julia Robert Elle a été considérée à plusieurs reprises comme la “plus belle femme du monde”, et on peut dire qu’une partie de son charme réside dans ses célèbres cheveux ondulés.

Le chanteur mexicain Thalia et ses longs cheveux la représentent depuis le début de sa carrière. De nos jours, elle porte généralement ses cheveux légèrement ondulés ou raides, mais en gardant toujours la longueur.

Halle Berry et sa coupe sophistiquée. Une crinière qui a été le protagoniste de nombreuses années de sa vie et est connue sous le nom de “ lutin ” de Halle Berry.

Tina Turner et son volume débridé. Bien que de nos jours la masse de cheveux émoussés et excessivement volumineux, la coiffure de Tina faisait fureur à la fin des années 1970 et 1980.

Amy Winehouse et son bâclé semi-collecté Sans aucun doute, la plus grande marque de fabrique de la chanteuse était la ruche collectée qu’elle portait dans presque toutes ses apparitions publiques. Elle l’a sauvée des divas soul des années 50 et 60.

Dame di et le court métrage distingué. Après son divorce, Diana est devenue une femme élégante, élégante et admirée. Les cheveux courts et superposés qu’il portait au cours des dernières années de sa vie y étaient pour beaucoup, ce qui lui donnait distinction et sophistication.

La coiffure célèbre et glamour de Marilyn Monroe. Sa coiffure était l’une de ses caractéristiques les plus remarquables, c’est ce qui a toujours gardé son image attrayante. Bien qu’elle n’ait peut-être pas été une icône de la mode, ses cheveux blonds étaient une partie très mémorable de son appel.

Cheveux courts de Ursula Corberó, l’une de ses caractéristiques.

Farrah Fawcett. Ses vagues dans la série emblématique Charlie’s Angels étaient imitées ad nauseam et elle était fidèle à ses cheveux longs et volumineux.

Anna Wintour c’est l’élégance personnifiée. Il y a un trait que vous la reconnaîtriez même de dos: sa coupe de cheveux au millimètre avec une frange droite.

Bien que diverses coiffures fassent simplement partie de “personnages”, la vérité est qu’elles ont marqué l’histoire de ces célébrités, car jusqu’à aujourd’hui elles s’identifient généralement à elles, comme cela est arrivé à Jennifer Aniston quand elle a joué “Rachel” sur Friends. De ses vagues à ses mèches et sa coupe de cheveux infaillible.

Gisele Bundchen avec sa crinière blonde emblématique.