Certains projets ont donné à ces célébrités beaucoup plus que leur salaire, car au fil du temps, elles sont devenues de très bons amis avec leurs pairs.

Ils disent que Dieu les fait et ils se réunissent, comme c’est arrivé avec James Franco et Seth Rohen, qui forment ensemble un duo créatif parfait pour faire ressortir des projets aussi excentriques que «Piña Express» avec leurs amis.

Depuis le partage de l’écran sur «Friends», Jennifer Aniston et Courtney Cox sont devenues inséparables. Même s’ils ne se voient plus aussi souvent, ce sont des amis et des confidents qui partagent des conseils personnels et professionnels.

Une autre paire de célébrités dont l’amitié est assez évidente est celle entre Gael García et Diego Luna; Bien qu’au début ils aient entrepris des projets communs, ils continuent d’être assez proches grâce à «La Corriente del Golfo», leur maison de production.

À un moment donné, nous avons tous pensé que l’amitié entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio les ferait tomber amoureux; Même si ce n’était pas comme ça, ils sont le genre d’amis qui partagent des vacances, des projets et des triomphes, quel que soit le temps qui passe.

Bien que se consacrant au même métier on pourrait penser qu’il existe une certaine rivalité entre Kendall Jenner et Hailey Bieber, ils n’ont pas eu d’altercations et au contraire, ils se soutiennent toujours pour faire de l’exercice, faire du shopping ou sortir faire la fête.

Salma Hakey et Penelope Cruz ont gagné le nom de “bandidas” en raison du succès de leur film sorti en 2006. Depuis, ils ont cherché à collaborer ensemble et à chaque fois qu’ils se rencontrent lors d’événements et de tapis rouges, leur appréciation mutuelle est évidente.

Manolo Caro et Zuria Vega forment un duo dynamique. Le succès retentissant de la pièce «Straight» n’est qu’un des exemples de ce qui en résulte lorsque les deux mettent leurs talents dans le même projet. Sous les projecteurs et hors des projecteurs, ils s’adorent.

Depuis le début de leur carrière au Mickey Mouse Club, Justin Timberlake et Ryan Gosling sont très proches. Même lorsqu’il s’agit de parures où l’un de vous brille absolument, l’autre est là pour vous soutenir.

Qui penserait que Cara Delevigne et Rihanna seraient si proches? Ils ont tous deux des personnalités fortes et déterminées qui se complètent parfaitement, ainsi qu’un goût particulier pour la mode et la fête qui les a maintenus ensemble.

Snoop Dog et Martha Stewart ont l’une des amitiés les plus inattendues de tous les temps. Ce qui a commencé par une invitation innocente à cuisiner ensemble s’est transcendé dans la mesure où Snoop l’a nommée «la sœur aînée que je n’ai jamais eue».

