Halloween à Hollywood était différent cette année – faites-y face, tout est différent cette année – mais les costumes étaient encore assez impressionnants, et dans certains cas, assez spectaculaires.

Il y a une interdiction de tromper ou de traiter cette année, mais n’ayez pas peur … beaucoup de célébrités ont enfilé des costumes épiques. Par exemple, Kris Jenner s’est transformée en Jack Skellington de “Nightmare Before Christmas”, Lizzo était tout à propos de “WAP”, et Cardi B était une Méduse géniale.

Puis il y a Génie Bouchard qui est devenue Mileena de Mortal Combat. Gabbie Union et Dwyane Wade est allé comme une famille s’mores … et ils avaient tous les accessoires, y compris du chocolat et des biscuits Graham.

Le weekend tué avec son Eddie Murphy personnage de “The Nutty Professor.” BTW … il a fallu 6 heures pour préparer le maquillage prothétique.

Kelsea Ballerini a décidé de la pertinence sociale, s’habillant en Karen. Sa chemise disait: “J’ai besoin de parler au directeur.” Bien sûr, elle a eu la coupe Karen requise.

Et la liste des célébrités costumées s’allonge encore et encore … Vanessa Hudgens, Tracee Ellis Ross, Céline Dion, Nick Young, Kim Kardashian, Taraji P Henson, Janvier Jones, Conor McGregor, Kate Upton, Kerry Washington, Rosalia, Snoop Dogg et Alicia Keys.

Pas mal … pour 2020.