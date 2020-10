Malgré leur emploi du temps chargé, ces célébrités ont trouvé le temps d’être des «demoiselles d’honneur» pour leurs meilleurs amis.

Eva Longoria Il était plus qu’heureux d’accompagner la mariée et d’avoir un look spectaculaire, montrant que toutes les femmes font tout ce qu’il faut pour les personnes que nous aimons. En 2015, Eva Longoria a assisté au mariage de son amie Alina Peralta qui a eu lieu en Andalousie en tant que demoiselle d’honneur.

En 2017 Eva Longoria Elle était également demoiselle d’honneur lors du mariage d’un ami à Los Angeles. Vêtue d’une robe lilas, Longoria a été photographiée portant le bouquet de roses blanches de la main d’un garçon qui portait une pancarte disant: «Voici la mariée».

Katie Holmes C’est une demoiselle d’honneur: une jolie robe, un bouquet semblable à la mariée et un beau sourire pour les photos.

Mila Kunis au mariage de son frère Michael. Pour l’occasion, elle a opté pour une robe bustier champagne et un bouquet qu’elle a porté tout au long de la cérémonie.

FameFlynet / Le Groupe Grosby

En 2009, Khloé et Lamar Odom se sont mariés. La cérémonie était télévisée et ses sœurs Kim et Kourteney c’était ses demoiselles d’honneur habillées de violet. Jessica Simpson était magnifique dans une robe rose pâle lors du mariage 2004 de l’ingénieur du son Sean Sullivan.

Selena Gomez, demoiselle d’honneur radieuse lors du mariage de quelques amis, qui a eu lieu sur les plages de Los Cabos. La chanteuse et l’actrice ont servi de demoiselle d’honneur au lien et, comme l’occasion le méritait, elle portait un spectaculaire motif aigue-marine.

En 2019 Selena Gomez Elle a assisté à un autre mariage en tant que demoiselle d’honneur, cette fois pour sa cousine, et dire qu’elle avait l’air incroyable peut être un euphémisme. Jennifer Garner a ébloui avec une tenue simple, elle rayonnait de bonheur et c’est ce qui la rendait encore plus merveilleuse.

Lady Gaga Elle a déjà été vue deux fois comme demoiselle d’honneur à deux de ses meilleurs amis. Impossible de discuter de son importance. Pour elle, c’est vraiment un honneur d’avoir ce rôle lors d’un mariage, surtout pour le fait de porter de belles tenues, des bouquets et tout ce qu’implique d’être une femme.

En 2015, l’assistant Rihanna a organisé un mariage hawaïen dans lequel son patron était chargé d’organiser une incroyable fête.

En 2018 Rihanna Elle était demoiselle d’honneur au mariage de son amie Sonita Alexander, qui s’est tenue à la Barbade. Elle était magnifique dans une robe bleue.

En 2016 Taylor Swift ressemble à une demoiselle d’honneur. «Je n’avais jamais été demoiselle d’honneur. C’est ma première fois, et c’est très, très important pour moi parce qu’elle est ma meilleure amie », a déclaré Taylor Swift, excitée. Pour cette date spéciale, Taylor Swift portait une robe de Reem Acra, une créatrice également choisie par la mariée. Les deux portaient un design avec des strass.

En 2017, elle a répété l’expérience, prenant une pause après la sortie de son nouvel album, Reputation, pour assister au mariage de sa meilleure amie, Abigail Anderson, à Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Kirsten Dunst, la parfaite petite amie de la demoiselle d’honneur Spiderman ne voulait pas manquer l’événement où elle est devenue une élégante demoiselle d’honneur pour son amie Molly en 2012.

Keira Knightley Elle fait office de demoiselle d’honneur «chic» lors du mariage de son frère et, comme le veut la tradition dans les mariages anglo-saxons, elle portait la même robe que les autres amis de la mariée pour l’accompagner à l’église.

Demi Lovato Elle était la demoiselle d’honneur au mariage de son amie. Elle avait une robe violette et un bouquet de fleurs.

Cara DelevingneDemoiselle d’honneur exemplaire C’est un cas à suivre. C’était controversé, bien sûr: sa robe est de la même couleur que celle de la mariée, mais c’est exactement ce qui nous a fascinés. Est-ce que cette tendance du «lien chromatique» entre la mariée et sa sœur a été inaugurée par Kate et Pippa lors du mariage royal de 2011.

Géorgie May Jagger, lors du mariage de sa mère (Jerry Hall) avec le milliardaire Rupert Murdoch dans une robe bleue asymétrique Vivienne Westwood.

Angelina Jolie avec toute élégance et beauté avec un petit Maddox, en demoiselle d’honneur au mariage d’un ami en Géorgie, très belle dans une robe à décolleté licou bleu clair.

Jessica Alba Elle portait une robe bleue lorsque son mari, Cash Warren, était le meilleur homme et elle était marraine lors du mariage d’amis en 2010.

Si l’une de vos meilleures amies est une actrice hollywoodienne, cela ne peut pas être une excuse pour arrêter de l’inviter au mariage. Même si vous risquez que les photographes la recherchent et pas vous, mais bon, vous pouvez toujours vous relayer. C’est ce qui est arrivé à l’ami de Rachel Bilson.

Paris Hilton elle a brillé comme demoiselle d’honneur au mariage de Nicky. La mondaine portait une robe bleu ciel pour le mariage de sa sœur dans les jardins de l’Orangerie du palais de Kensington.

Jessica Biel elle portait une robe rose pastel brodée sophistiquée et romantique à un mariage en 2011.