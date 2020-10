Qui a dit que les robes de mariée ne devaient être portées que lors d’un mariage?

¿Beyoncé avec un look minimaliste? Difficile mais pas impossible. Le single (et efficace) Stella McCartney qu’elle a apporté à la soirée des Oscars de Vanity Fair en 2015 a été l’un de ses plus grands succès.

Kate Hudson dans une robe bustier en soie de Marchesa.

Sofia Vergara dans une robe blanche très moulante de Mark Zunino, comment pourrait-il en être autrement, coupe sirène et jupe en mousseline avec volume. Un modèle avec un décolleté prononcé et un corps drapé avec lequel elle a mis en valeur son grand corps.

Jennifer Lawrence Elle a ébloui dans une robe Dior sur mesure. Ethérée, élégante, délicate, d’une couleur blanche nuptiale, elle était peinte.

Un look de princesse met Olivia Culpo Parmi les mieux habillées de cette robe de conte de fées signée Ralph & Russo haute couture, au Festival de Cannes 2019.

Penelope Cruz, la mariée de Venise Comme si elle allait se promener dans l’allée, elle a choisi un design haute couture Ralph & Russo -une pièce de la collection Automne / Hiver 2019-2020-, gagnant non seulement l’approbation de ses fans, mais aussi inspirez les futures mariées à la recherche de robes à fort impact.

Nicole Scherzinger aux Emmy Awards 2019, en robe de princesse aux Vivienne Westwood Emmy Awards.

Patricia Arquette Dans une robe tunique blanche LBV, elle a décroché la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de mère dans The Act aux Emmy Awards 2019.

Chiquis Rivera Elle a volé tous les yeux vêtus d’une robe de sirène blanche, il semblait que la chanteuse atteignait à nouveau l’autel, mais non, cette tenue spéciale a été conçue par Martin Zepeda pour les Latin American Music Awards 2019.

Nicole Kidman Elle a fait tourner les têtes aux Hollywood Film Awards avec une robe de mariée Loewe de la marque espagnole.

Olivia Munn Elle a brillé dans une robe blanche asymétrique Yanina Couture.

Charlize Theron a la robe de mariée la plus sophistiquée. L’actrice a assisté à la livraison de Glamour The Women of Year 2019, ressemblant à une mariée dans une robe blanche spectaculaire. Si vous envisagez de vous marier, c’est un bon style pour vous inspirer.

Olivia Wilde par Miu Miu. L’actrice nous a conquis avec ce look de mariage signé Miu Miu. Une robe en dentelle délicate et plissée transparente.

Renée Zellweger, a foulé le tapis rouge des Oscars dans une robe Armani Privé.

Oscar 2020: Salma Hayek elle porte une robe Gucci blanche sur le tapis rouge. De l’une de ses manches amples tombait une sorte de train de mariage qui marquait l’élégance de sa tenue, suivie d’une jupe coupe A avec une fente qui épousait sa silhouette.

lire Michele Elle pose à merveille dans une robe en dentelle fleurie blanche transparente avec un décolleté en V sur le tapis rouge des Glaad Media Awards 2016. Tapis rouge de Cannes 2014.

Hilary swank dans un regard de l’Atelier Versace sur la première de «The Homesman» au Festival de Cannes.

Avec une robe volumineuse en tulle superposé signée Georges Hobeika, elle a assisté Priyanka chopra au Festival de Cannes.

Eva Longoria a choisi cette robe blanche à traîne d’Alberta Ferretti pour le Gala AmfAR à Cannes.

Kerry Washington elle portait une robe blanche incontournable avec des transparences au SAG 2017