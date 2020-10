UNE

à quelques heures de sa bulle de verrouillage et Celeste Waite se balance pratiquement des lustres.

Elle est sur la table du restaurant du Milestone Hotel somptueusement aménagé de Kensington dans une robe brodée d’or et un boa en plumes rouges, jouant avec les luminaires somptueux, se demandant si elles pourraient supporter son poids. Plus tard, elle montera le chariot à bagages du porteur à travers le hall et le salon sur un lit de luxe à imprimé léopard dans une tenue azur psychédélique et une perruque choc, comme l’impératrice des Blue Meanies.

Sure, modeste et avec ses jours de fête quelques années derrière elle, elle ne se déchaîne pas. Mais avoir la domination sur un hôtel de charme cinq étoiles pour une séance photo reflète le genre d’opulence auquel le nouvel acte le plus chaud de 2020 aurait pu s’attendre au cours d’une année normale. En février, Celeste a remporté le Brit Award for Rising Star, juste après avoir remporté le sondage Sound Of 2020 de la BBC, l’industrie à l’unanimité pour célébrer son âme sombre et intime et son R&B, et une voix classiquement rauque qui a dessiné des comparaisons haletantes avec Nina Simone, Ella Fitzgerald et Amy Winehouse. Elle avait été fêtée par Elton John, Billie Eilish et Michael Kiwanuka tandis que les fans de toute l’étendue d’Internet étaient fascinés par la dévastation émotionnelle au cœur de chansons telles que «Strange» et «Father’s Son». Les parents de Celeste étaient remarquablement prémonitoires lorsqu’ils lui ont donné le deuxième prénom Epiphany.

(Combinaison Bottega Veneta, 16115 £; chemise, 2185 £ (bottegaveneta.com). Mocassins Gucci, 610 £ (gucci.com) .Montre Cartier Panthère de Cartier, 34200 £; boucles d’oreilles, 3550 £; bague, 1010 £; bracelet, 16 500 £ (cartier.com) / Tung Walsh)

Un tel succès aurait traditionnellement marqué son lancement vers les échelons supérieurs de la célébrité internationale – les précédents lauréats de son prix britannique incluent Rag’n’Bone Man, Sam Smith et Adele. Pourtant, Covid-19 a fait de Celeste un phénomène de stase. Lockdown a entravé les projets de tournées et de festivals pour son année d’évasion, la laissant une superstar socialement distancée en attente.

“ Je portais des tenues intéressantes dans les supermarchés et à la maison ”, dit-elle, s’installant dans un canapé du salon bordé de livres dans un col de marque et une veste noire brillante, un peu inquiète d’être dans le monde mais aussi ouvert que les fans de ses confessionnaux d’âme brute pourraient s’y attendre. ‘Ensuite, je me suis dit: “Oh, je n’ai nulle part où aller!” Il est difficile de dire pour le moment quel impact, bon ou mauvais, cette année aurait eu sur ma carrière. J’ai juste continué pour que l’année prochaine je sois en bonne position pour sortir et, espérons-le, faire tout ça.

(Cape Halpern, 8 900 £ (halpernstudio.com). Mules Western Affair, 325 £, sur 50-m.com. Bague Vicki Sarge, 75 £ (vickisarge.com). Bracelet Cartier Panthère de Cartier, 18 800 £; Panthère de Cartier bague, 5800 £; boucles d’oreilles Panthère de Cartier, 10700 £ (cartier.com) / Tung Walsh)

Dans sa bulle Kensal Rise, elle avait un verrouillage «haut et bas». Initialement lancée sur son élan d’overdrive – “ au début de l’année, je sentais que je pouvais tout faire ”, s’enthousiasme-t-elle – elle a passé son temps à terminer son premier album (prévu début 2021), à parcourir un Soho désert et à se produire à distance pour événements en ligne tels que Ensemble à la maison de Lady Gaga. «Vous n’avez tout simplement pas la même précipitation que lorsque vous êtes debout sur une scène», dit-elle. «J’ai vraiment trouvé cela difficile avec mon iPhone devant moi.

Elle a également prouvé que les rencontres pandémiques peuvent être un succès, renforçant sa relation naissante avant Covid avec le poète et mannequin Sonny Hall. Ont-ils dû emménager impétueusement ensemble? «Eh bien,» sourit Celeste avec la chaleur espiègle d’un briseur de bulles tempétueux, «il a fini par être chez moi tout le temps…»

Au fil des mois, cependant, elle a commencé à éviter les nouvelles pour apaiser son anxiété rampante et son inquiétude pour ses collègues interprètes. Que pensait-elle de la suggestion de Rishi Sunak selon laquelle les musiciens pourraient se recycler pour le cyber? «Je n’écoute pas vraiment ce genre d’autorité de toute façon, donc je n’allais pas écouter ça. Si j’avais écouté ces gens quand j’étais plus jeune, je ne serais pas ici aujourd’hui. Mon professeur m’a dit: “Simon Cowell ne viendra pas frapper à votre porte, Céleste, alors ne vous embêtez pas à chanter.” J’ai pensé: «Je vais faire ce que j’aime.»

Ironiquement, le succès a semblé traquer Celeste tout au long de sa jeunesse. Née à la périphérie du rêve hollywoodien, sa mère maquilleuse britannique s’est séparée de son père jamaïcain quand elle avait trois ans et l’a ramenée au Royaume-Uni pour vivre avec ses grands-parents et son oncle dans un quartier coloré de Dagenham où le voisin d’à côté gardé des hiboux et des pythons. Tirant sur son téléphone de vieilles photos d’elle et de sa mère en pyjama assorti, elle se souvient de cette période idyllique, ravie par “ l’émotion brute et nue ” des albums classiques de jazz et de soul d’Eta James, Nina Simone et Aretha Franklin son grand-père jouerait dans sa Jaguar rouge cerise. «Il n’y a rien à cacher là-bas», dit-elle, l’honnêteté de ces disques profondément ancrée dans sa propre identité musicale.

(Robe Moschino, 800 £; sac, 620 £; bottes, 1290 £ (moschino.com). Chaussettes TYT, 30 £ (tytm8.com). Bagues Alerria, 15 £ chacune (alerria.store) / Tung Walsh)

Même enfant, son talent a brillé. Ses premières performances de «I Try» de Macy Gray ont impressionné la famille et les amis et, après avoir déménagé avec sa mère à Brighton, son chant lui a valu une bourse pour une école de théâtre à l’âge de 10 ans. Elle a arrêté après un an, presque reportée à la vie. . «Il y avait un modèle dans lequel ils voulaient que je m’adapte et dans lequel je n’étais tout simplement pas», se souvient-elle. “ J’étais vraiment ma propre personne et ils voulaient que vous ayez les cheveux lissés en chignon, que vous portiez tous la même chose et que vous fassiez la même danse tous les jours. J’ai pensé: «Je ne veux jamais faire ça.» ‘

Vivre à Brighton a ouvert les yeux de Celeste sur un nouveau monde de libertés libérales, que ce soit en train de se déchaîner dans les raves de Fatboy Slim sur la plage ou de regarder sa mère travailler dans l’une des premières cliniques d’épilation au laser, où la clientèle était en grande partie des femmes trans au début. étapes de transition. «J’ai trouvé cela stimulant et revigorant», dit-elle, «voir les gens se sentir libres de s’exprimer et de devenir ce qu’ils voulaient être m’a définitivement donné cette ouverture d’esprit et cette liberté en moi. L’expérience a fait d’elle une alliée trans. «Je ne pense pas qu’il devrait y avoir un débat. Si les gens veulent être qui ils veulent être, qu’ils le soient. Cela me dérange que ces gens soient persécutés… des gens qui ont ce désir, c’est vraiment dommageable pour eux de ne pas pouvoir vivre leur vrai moi.

(Robe Simone Rocha, 2 195 £; mules, POA (020 7629 6317). Boucles d’oreilles Florentina Leitner, POA (florentinaleitner.com) / Tung Walsh)

Sa percée musicale, comme ses chansons les plus célèbres, est venue enveloppée de tristesse. À 16 ans, alors que sa relation avec son père s’améliorait, elle est allée lui rendre visite à Los Angeles alors qu’il luttait contre le cancer du poumon. “ Cela ne m’a frappé qu’après cela, c’était une sorte d’adieu ”, dit-elle tristement. «À l’époque, je me suis dit:« Il ira bien, alors peut-être que je passerai plus de temps avec lui et ce sera la relation qui recommencera. »« Quand il est mort peu de temps après, Celeste a écrit sa première chanson, «Sirènes», presque par accident, crachant des mots sur la page: «Emmenez-moi aux sirènes», dit le chœur. «Il y a un sentiment de chagrin et le sentiment que vous devez être sauvé de cet endroit sombre et triste», dit-elle, «et puis cette image de mon père enlevé dans une ambulance et voulant courir après.

La chanson, mise en ligne, a attiré l’oreille d’un manager et a prouvé sa première grande rupture. C’était fatidique? «À l’époque, je ne pensais pas cela. J’avais juste fait ce truc qui ressemblait, émotionnellement, à quelque chose que j’avais besoin de dire. J’ai suivi mon instinct. J’ai réalisé que la musique, pour moi, était la catharsis. Par exemple, j’ai besoin de sortir ça parce que sinon ça me rend malheureux ou je m’y attarde trop.

(Veste Gucci, 2450 £; pantalon, 650 £; chapeau réversible, 345 £; escarpins, 610 £; collier, 4 910 £; bague, 285 £ (020 7235 6707) / Tung Walsh)

L’impact de la mort de son père a obligé Celeste à réduire ses études universitaires et à se concentrer sur la musique, entre deux périodes de rêverie tout en travaillant dans un pub local de Brighton à jouer au Carnegie Hall. En 2015, un de ses morceaux a été repris par Avicii, lui donnant un salaire modeste, mais révélateur. «J’avais l’impression d’être riche, mais je ne l’étais pas», dit-elle en riant. «J’avais l’impression d’avoir eu un avant-goût d’une sorte de vie qui était là pour moi. Puis, en 2016, elle a attiré l’attention de Lily Allen, qui a sorti son premier single, ‘Daydreaming’, sur son label Bank Holiday Records. Soudain, Idris Elba, Riz Ahmed et Spike Lee se présentaient à ses concerts en club. «Spike était si adorable», sourit-elle largement. “ Il a demandé l’un de mes vinyles et je lui en ai donné un, je l’ai signé et j’ai écrit mon numéro et mon e-mail dessus. J’ai entendu une histoire sur une actrice, peut-être Rosie Perez, qui avait fait quelque chose de similaire et des années plus tard, il l’a appelée pour être dans ses films. Toujours en attente!’ Depuis, le monde de Celeste est devenu beaucoup plus étoilé. En 2018, Michael Kiwanuka l’a vue chanter dans une vitrine de label, a convaincu Polydor de la signer pour le dernier EP de l’année dernière et est devenu une influence “ douce, humble et ancrée ” pendant le tourbillon à venir. Elton John a chanté ses louanges dans son émission de radio Beats 1 et elle a même rencontré au hasard un Rolling Stone. «J’adore Mick Jagger», sourit-elle. «Il dansait dans ce bar où j’aime aller. Il a dit qu’il aimait ce que je faisais.

La vulnérabilité non censurée inhérente à des chansons comme le sublime single “ Strange ” de l’année dernière, crépitante de l’émotion obsédante de Nina Simone (“ J’étais dans un endroit vulnérable à l’époque, je ne chantais pas à pleine voix parce que je me sentais comme si j’étais voulait se cacher ‘), évoquent une ambiance de club de jazz enfumé des années 1950, mais sa musique parle du dilemme moderne: introversion, isolement, injustice. «Je peux voir le changement» et «Fils du père» – écrits comme une conversation avec son père – par exemple, ont pris une signification supplémentaire à la lumière de la montée en puissance du mouvement BLM.

«Ça bouillonne depuis un certain temps», estime Celeste, «et je suppose que cette action qui a été prise pendant la pandémie était quelque chose qui se faisait attendre. Les gens semblent surpris, ce qui m’a choqué parce que nous l’avons fait avant et que les gens ont écouté et il y a eu un changement dans les années 1960 et 1970. Les choses ont légèrement régressé d’une manière un peu plus cachée, mais il y avait certains préjugés qui existaient encore. Je n’ai pas été surpris que des gens comme moi, des gens de couleur, aient eu besoin de dire quelque chose à ce sujet.

Alors qu’elle devient le toast des connaisseurs de la musique et de la mode – elle a également épaté la première ligne du défilé Gucci à Milan en février – on s’attend à ce que Celeste ne soit pas seulement une grande voix des années 2020 rugissantes, mais aussi une voix importante. Sera-t-elle capable de faire face à la renommée et au contrôle d’Adele?

«Les gens mettent les célébrités sur un piédestal», dit-elle, «c’est comme s’ils étaient ces surhumains qui ont l’air parfait tout le temps et qui ont ce physique idyllique et divin. Mais tout le monde est pareil. N’importe lequel de ces messages positifs pour le corps [from stars like Billie Eilish] sont bonnes. Les femmes se disent ça tous les jours dans le miroir… mais pour arriver au niveau où se trouvent certaines de ces étoiles, il faut quand même avoir une peau épaisse. Je me sens comme le genre de personne que je suis, je ne laisserais pas cela m’affecter ou m’atteindre. Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur.

Pandémie ou pas de pandémie, Celeste est prête à éclater. Ne dors pas sur cet appel, Spike.

‘Little Runaway’ et ‘Hear My Voice’ sont maintenant disponibles