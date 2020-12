Là où la controverse est générée et c’est que Celia Lora ne mâche pas ses mots et encore moins quand elle est entre amis, pour cette raison, elle a fait des aveux tels que l’amour de sa vie est Víctor Trujillo, a révélé des goûts sexuels et a même touché à nouveau le sujet sur l’accident qu’il a eu et dans lequel un homme est mort et c’est pourquoi il a passé cinq mois en prison.

Et c’est que la fille d’Alex Lora était l’invitée du programme YouTube de Yordi Rosado, “L’interview avec …” et là, elle a parlé de son enfance avec l’une des plus grandes figures du rock national et où elle a expliqué que pour Elle était difficile d’être la fille du chef du Tri, car elle ne pouvait jamais profiter de vacances avec lui et sa mère en raison de la célébrité.

Elle a également déclaré que ses parents étaient deux personnes très calmes et même un peu croisées, malgré l’image qu’ils ont et un exemple qu’elle en a donné, c’est lorsqu’elle a décidé de se faire tatouer à 15 ans, mais elle l’a fait en secret.

Étonnée par cela, Yordi lui a alors demandé ce qu’ils avaient pensé d’elle lorsqu’elle avait posé nue pour la première fois pour le magazine Playboy auquel elle a répondu que celle qui avait fait scandale était Chela, sa mère, car elle ne pensait pas que l’idée était bonne, cependant C’est elle qui a fini par choisir les images qui ont été publiées.

«Je n’ai pas demandé leur permission, j’avais déjà 25 ans. Pour mon père, c’était comme la chose la plus normale, dans la maison, dans la salle de répétition, il y a plein de photos de Playboy, c’était normal, et comment nous nous gérons, le corps humain est normal, mon père est plus soulagé avec ça, mais mon Maman pas tellement, mais elle a fini par me montrer », a-t-il assuré.

Elle a également révélé qu’avant d’apparaître dans le magazine pour les pétoncles, ils lui avaient proposé d’être sur des bandes pour adultes, ce à quoi elle a elle-même expliqué que cela ne convenait pas, cependant, elle a déjà sa page pour adultes et que cela lui convient. très bien avec ça.

Quant à la chaîne Bunny, il a expliqué qu’il fait des scènes chaudes avec Apolonia La Piedra, une actrice porno espagnole, mais qu’elles ne sont que “sucées” et qu’il n’est jamais allé plus loin, puisqu’il n’a aucun goût pour les femmes

«Oui, je me suis embrassé avec Mane, avec Carime, mais rien de plus. Je ne suis pas bisexuel. Je veux avec Michael Jordan », a-t-il assuré

Quant à l’amour, elle a assuré qu’elle n’avait eu que trois petits amis, mais que ce n’est pas sa vague d’avoir une relation stable, car le couple arrive à un moment qui la rend malade et qu’elle n’aime pas.

Avec respect, elle a accepté d’être amoureuse d’un homme, qu’il le sait et qu’il répond à toutes les caractéristiques qu’elle aime, son nom est Víctor Trujillo.

«Il le sait, depuis que je suis enfant, depuis que je l’ai rencontré je suis tombé amoureux de lui. Je vous l’ai dit, je n’étais plus mariée. Il n’y a rien eu et je ne pense pas que ce soit le cas », a-t-il déclaré.

«J’aime le fait qu’il soit très intelligent. Je veux dire, je l’ai connu quand j’étais petit et peut-être des gens qui ne le connaissent pas, c’est le gars le plus intelligent que je connaisse, il est très intellectuel, et je le trouve très intéressant et j’aime ça plus que n’importe quel connard, le physique est fini ” il a commenté.

Concernant l’accident de voiture qu’elle a eu et celui où une personne est décédée, Celia Lora a révélé comment était son processus et les moments qu’elle a passés à l’intérieur de la prison.

Elle a dit que l’avocat, qui était un parent, avait convenu avec l’autre partie de demander de l’argent, et qu’étant la fille de Lora, selon elle, les gens pensent qu’ils ont beaucoup.

Elle a rappelé qu’elle était toujours bien soignée par la proie et qu’elle invitait ceux qui ne recevaient pas de visiteurs à manger.