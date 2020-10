Celia Lora avoue son amour à Lizbeth Rodríguez, tout cela grâce à Barak | INSTAGRAM

Célèbre mannequin et actrice animatrice, Celia Lora a décidé de confesser son amour à Lizbeth Rodríguez avec qui elle a passé d’excellents moments ensemble dans l’émission de télé-réalité Barak l’expérience.

C’est vrai, quelque chose auquel personne ne s’attendait vient de se passer Celia Lora et Lizbeth Rodriguez ensemble et le plus curieux est que maintenant ils s’aiment réellement Celia a écrit les mots suivants dans sa publication: «Je suis très contente de t’avoir rencontré, tu es la meilleure et toutes les salopes qui parlent de toi aimeraient être à 1% toi. Je t’aime”

Ce fut une grande surprise pour les fans de Celia Lora et aussi pour ceux de Lizbeth Rodríguez, car vraiment personne ne s’attendait à ce qu’ils aient une si bonne chimie et qu’ils passeront un si bon moment dans la réalité, où ils ont beaucoup appris à se connaître et à vivre ensemble. développer cet amour que même les fans ont déjà nommé CELIBETH.

L’émotion de la part des adeptes des 2 célèbres était assez évidente à tel point qu’ils ont commencé à partager leur photo ensemble partout sur leurs réseaux sociaux et à être republiés par les chefs d’orchestre sur leur propre Instagram où ils ont exprimé la grande joie qu’ils doivent avoir connue à ce sujet. forme.

L’une des dernières publications de Celia Lora est la photo sur laquelle ils apparaissent ensemble et celle qui a suffisamment attiré l’attention des internautes, l’amenant à atteindre rapidement 82 000 likes, étant 2 représentants du divertissement mexicain ensemble.

Pendant ce temps, Lizbeth Rodríguez reste concentrée sur la production de contenu.En fait, elle n’a partagé aucune photo avec aucun membre, mais s’est consacrée à la création de vidéos pour Instagram, cherchant toujours à divertir ses fidèles fans qui approuvent et célèbrent tout ce qu’elle fait.

L’un de ses derniers TikToks a eu beaucoup de succès, ses partisans se sont souvenus de la terrible Anabelle quand ils ont vu le youtuber déguisé en poupée noire, oui un de ceux qui emportent le sommeil.

L’ancienne animatrice Badabun a fait ressortir le plus sombre d’elle-même pour personnifier la poupée et vêtue d’une longue et élégante robe noire avec une large ceinture, une énorme tresse sombre et des lèvres très sombres, en accord avec le thème.

Les deux célèbres jeunes femmes sont assez controversées donc il y avait aussi du dégoût de la part du public qui a découvert qu’elles étaient ensemble et considère que c’est quelque chose qui ne pourrait arriver qu’en 2020.

Certains étaient même très en colère de savoir qu’ils sont ensemble et qu’ils sont maintenant en duo et qu’ils pourraient bientôt collaborer à plusieurs reprises, cependant, nous ne pouvons qu’attendre de voir ce qui se passe avec les deux.

Il faut se rappeler que Celia Lora a également été très occupée à travailler avec MTV pour créer un chapitre hebdomadaire de la clinique de l’amour, le programme dans lequel elle répond à des questions et parle de ses expériences concernant certains problèmes qui sont tout à fait hors de propos.

Elle s’est également concentrée sur la production de contenu pour sa chaîne YouTube, où elle se consacre à faire des vidéos parlant de certains problèmes ou de la façon dont nous pourrions le voir à une occasion répondre aux questions de ses fans car ils sont très curieux et veulent tout savoir sur elle. .

Reste à savoir si Celia Lora osera se déguiser en personnage ou créer le sien, Halloween approche à grands pas et il serait très intéressant de voir ce qu’elle peut réaliser, on pourrait même attendre une vidéo à la fois sur sa chaîne et sur MTV sur un sujet liés à cette célébration.