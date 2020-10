Celia Lora captive ses fans avec un petit maillot de bain | Instagram

Le modèle Célia lora a partagé une image où il porte un impressionnant Maillot de bain de deux pièces qui en plus d’être coquette sont extrêmement minuscules à tel point qu’il couvre à peine ses charmes.

Pour ses followers, il est normal de voir Celia Lora porter des vêtements pour la plupart minuscules, très serrés au corps et même choisi de ne rien porter.

En plus d’être mannequin Célia lora Elle est également une personnalité d’influence, présentatrice de télévision sur Internet, peut-être pour certains en entendant immédiatement son nom, ils se souviennent de certaines de ses photographies, vidéos et même des controverses auxquelles vous avez participé.

Dans la La photographie Dans une mention publiée il y a longtemps le 5 septembre 2019 il est d’environ 57 semaines, le mannequin apparaît vêtu d’un maillot de bain deux pièces extrêmement petit, des bandes extrêmement fines sont accompagnées et un imprimé avec un motif plutôt intéressant pourrait facilement rappeler l’animal imprimer, la photo a été prise à Los Angeles, en Californie.

Celia Lora a longtemps bloqué sa boîte de commentaires afin que personne ne puisse lui dire à quel point elle était belle ou quelques compliments, ce qui pourrait éventuellement altérer les sens d’autres personnes pour les lire, probablement pour cette raison, elle a décidé qu’aucun de ses utilisateurs ne ferait quoi que ce soit. genre de commentaire.

Si vous voulez être la photographie de Celia Lora, cliquez sur le LIEN suivant et profitez du panorama.

Peut-être que certaines personnes considèrent Célia lora Cependant, en tant que fille riche, elle est devenue une célébrité sur Internet, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi pour sa participation à différents programmes télévisés, soit en tant que participante spéciale, soit même en tant que présentatrice.

L’un des projets qui a le plus surpris est Acapulco Shore où elle a joué le Boss, elle était apparemment à la tête des membres de la maison et a organisé certaines activités, elle leur a dit que faire parfois la combinaison Acapulco devenait très populaire rivage et Celia Lora.

En tant que femme d’affaires, elle s’est démarquée en lançant une ligne de maillots de bain exclusifs pour les femmes aux charmes assez volumineux comme elle, puisqu’elle a avoué dans une interview qu’à certaines occasions, il lui a été difficile d’acquérir ce vêtement en raison de la taille car les tailles ne correspondaient pas, c’est pourquoi leur ligne de maillots de bain est devenue très populaire.

Depuis le début de la pandémie à cause du Covid-19 Célia lora Elle est restée à la maison avec ses parents Alex Lora et Chela Lora, a commencé à aider certaines entreprises locales en faisant la promotion sur son compte Instagram, elle a déclaré qu’elle ne recevait pas d’argent en retour et qu’elle ne lui avait pas enlevé son temps pour aider les autres. pour cela, il a été applaudi par certains internautes.

Cependant, la critique est venue malgré sa bonne action parce qu’elle a déclaré qu’elle avait reçu de l’argent en échange et qu’elle en était même venue à la considérer comme une mauvaise personne, mais ce type de commentaires ne l’intéressait apparemment que très peu.

Après avoir commencé à défendre les cas de coronavirus au Mexique, Celia Lora a décidé de voyager avec l’un de ses collègues d’Acapulco Shore, vous reconnaîtrez peut-être Mane et Karime, ils ont passé de belles vacances dans le centre du pays, en prenant évidemment les précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus.

Célia lora Elle a été assez occupée pendant ces mois malgré le fait qu’elle avait des projets qu’elle a dû reporter ou mettre en pause, d’autres sont arrivés à sa porte, tel a été le cas du love office de MTV.

Le projet le plus récent sur lequel vous savez qu’elle travaillera car elle en a beaucoup fait la promotion ces derniers jours est “Barak l’expérience”, où elle, étant une influenceuse et cinq autres personnalités Internet, passera 10 jours à jouer à certains jeux ésotériques et paranormaux, c’est attendu faites-en un projet très intéressant que vous ne voudrez sûrement pas manquer.

