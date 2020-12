Celia Lora et une amie se baignent ensemble dans une piscine! | Instagram

Le modèle et la femme d’affaires mexicains Célia lora a montré ses charmes avec l’un de ses amis alors qu’ils étaient complètement mouillés à l’intérieur d’un piscine, tout en profitant d’une séance photo.

La fille d’Álex Lora est connue pour être une femme au caractère fort et qui ne craint pas ou se sent désolé d’apparaître sur des photos ou des vidéos montrant toute son attractivité, pour elle c’est très normal et elle considère même que nous devrions tous en tenir compte Il dit que nos corps sont uniques et que nous ne devrions pas en avoir honte, il a partagé cela dans une interview.

Pour cette raison, ce n’est pas une surprise de la voir montrer ses charmes tout à fait naturels sur Twitter, il y a plusieurs photos de la belle célébrité aux yeux bleus, qui ont sûrement fait plus d’un de ses admirateurs les plus fidèles.

Célia lora a constamment fait la promotion de sa page de contenu exclusif, même si beaucoup pensaient que c’était OnlyFans en est une autre, ce qui attire beaucoup l’attention en elle, c’est qu’elle est assez dévouée à ce qu’elle fait, vous vous souvenez peut-être de certaines apparitions dans le magazine PlayBoy, elle a eu l’opportunité d’apparaître sur plusieurs couvertures, ce faisant, il s’est consacré un temps à la promotion de son propre numéro, devenant plus tard l’un des plus lus.

Quant à votre plus récent La photographie est apparue avec son amie tatoueuse Vanda Tattoo, alors qu’ils portent de jolis maillots de bain, à l’intérieur d’une piscine, l’image a été prise la nuit afin que les lumières illuminent ses charmes, tandis que Celia Lora portait un maillot de bain noir avec quelques lignes blanc, son amie portait un imprimé animalier en deux pièces.

Abonnez-vous à ma page celialoravip.com pour mes nouvelles photos avec mon cher @ vanda.tattoo », a-t-il écrit dans la description.

La belle femme d’affaires de 37 ans et star des médias sociaux connaît très bien le goût de ses followers et les chouchoute constamment avec ses publications, qui sont un peu continues, jusqu’à présent, elle compte environ 232 000 “J’aime”, et plus de 800 messages.

Plusieurs de ses fans ont répondu à sa publication avec divers cœurs, même si on ne voit pas tout ce qu’ils ont écrit, ce sont sûrement des commentaires un peu risqués, de son côté Vanda a également partagé cette photo sur son compte Instagram.

Nouveau contenu sur mon site Web avec Celia Lora à venir !!! Abonnez-vous à mon site Web pour voir leur lien dans ma bio (www.vandabarbie.com) », a écrit Vanda dans son message.

Célia lora Il trouve toujours un moyen de captiver ses fans, que ce soit avec beaucoup ou peu de vêtements ou sur sa chaîne YouTube où il s’est récemment aventuré en tant que youtubeur, jusqu’à présent il semble qu’il se débrouille très bien, ses fans le remercient pour le type de contenu qu’il partage, car pour certains de ses fans, il est assez éducatif.

Avec plus de 8 millions de followers, la mannequin mexicaine a réussi à grandir cette année, chaque annonce qu’elle fait sur son compte Instagram officiel est très bien acceptée par ses followers, qui sont pour la plupart conscients de ce qu’elle publie, Celia lora faisait partie de Rive d’Acapulco Étant “La Boss”, elle ne faisait pas partie des membres mais plutôt une sorte de patron qui a dit aux membres de la maison de faire quelques activités, elle s’est immédiatement liée d’amitié avec certains des membres dont Manelyk, Nacha et La Matrioska (Karime Pindter).

Pendant tous ces mois Célia lora Elle a été très occupée, elle a rencontré plus de personnalités de l’industrie du divertissement et nous en avons également appris un peu plus sur sa vie, c’est pourquoi elle a récemment partagé sur sa chaîne YouTube.

