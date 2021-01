Celia Lora montre un costume audacieux Une jolie robe courte! | Instagram

Le modèle mexicain Célia lora elle portait à nouveau sa silhouette exquise tout en portant un minuscule robe bleu qui a laissé très peu à l’imagination, c’est l’un des costumes que ses fans ont le plus aimé, ceci à cause des réactions immédiates qu’il a eues.

La fille d’Álex et Chela Lora est devenue une célébrité, elle est l’une des femmes les plus reconnues de tout le pays, non seulement parce qu’elle est la fille d’une rock star en espagnol, sinon parce que Célia lora Elle est également une personnalité publique importante, une femme d’affaires, une youtubeuse, une influenceuse et une animatrice.

Avec chacune de ses publications sur les réseaux sociaux Celia Lora, la célèbre mannequin et femme d’affaires parvient à toucher plus d’internautes, d’autant plus que sa popularité ne repose pas uniquement sur sa personnalité, qui, bien que cela ait beaucoup à voir avec elle, sont aussi d’autres sujets assez intéressants et qui sont plus qu’évidents, comme son grand charme et sa silhouette formidable.

Célia lora Il a réussi à se démarquer parmi les réseaux sociaux car il partage généralement des contenus quelque peu risqués, depuis longtemps il le fait, qui est devenu de plus en plus connu, notamment parce qu’il a également eu l’occasion d’apparaître plusieurs fois en couverture. du magazine Play Boy, ceux-ci étant l’un des meilleurs vendeurs en grande partie parce que le mannequin les a promus sur leurs réseaux sociaux.

Voyant le succès qu’elle a commencé à avoir grâce au fait qu’elle montrait sa silhouette vêtue de petits vêtements roses, serrés ou simplement apparaissant dans le naturel, Celia Lora a décidé d’en profiter et d’en profiter, alors elle a choisi de lancer sa propre page privée de contenu exclusif, quelque chose similaire à OnlyFans.

Sur ladite page, il fait constamment la promotion Célia lora partagent souvent quelques goûts de ce que les abonnés y trouveront, à condition qu’ils y soient abonnés.

Elle décide à nouveau de ravir l’élève avec une photo assez audacieuse où elle porte un minuscule costume de policier, avec une robe bleue assez courte qui laisse évidemment très peu à l’imagination.

Avec de longues bottes et appuyée contre un mur avec de nombreuses feuilles vertes, Celia Lora a accompli sa mission, faire que le cœur de ses fans commence à pomper plus vite en accélérant le pouls et en rendant ses joues rouges à cause de l’émotion de la voir dans une robe bleue aussi moulante et minuscule. .

En plus d’être un modèle à succès, comme nous l’avons déjà mentionné, Celia Lora a décidé de s’aventurer dans le monde des youtubers, ce n’était pas prévu mais en raison de la pandémie et des projets qu’elle a dû reporter à cause d’elle, la femme d’affaires a décidé de lancer une chaîne YouTube, où il parviendrait à divertir ses adeptes à travers des interviews inhabituelles qu’il a faites avec d’autres personnalités de la série.

Bien que son programme commence, il est déjà devenu l’un des favoris des internautes, ceci car en n’ayant aucun filtre, il partage des informations privées sans aucune pénalité, ainsi que quelques anecdotes, donne des conseils et il en va de même avec ses invités, qui le sont de plus en plus. égale ou plus audacieuse qu’elle.

Ses followers la remercient pour le contenu car il est parfois pénible de poser certains types de questions, mais au cours de son programme, elle parvient à résoudre de nombreux doutes avec les sujets qu’elle développe dans ses entretiens.

Le soi-disant Boss de Acapulco Shore a été sollicité par plusieurs programmes pour participer d’une manière ou d’une autre avec eux, sans aucun doute sa popularité augmente chaque jour, ce qui est extrêmement agréable pour toute star de l’Internet.

