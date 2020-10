Celia Lora participera en réalité à des “jeux paranormaux” | Instagram

La modèle mexicain Celia Lora a partagé de l’argent sur son compte Instagram où il fait la promotion de sa participation à une nouvelle émission de télé-réalité ésotérique.

Fille de modèle entrepreneur personnalité Internet du chanteur de rock espagnol Alex Lora, a laissé ses partisans choqués après avoir commencé à expliquer le concept de cette nouvelle émission de téléréalité.

Ce nouveau projet s’intitulera “Barak l’expérience«Assurément, comme le mentionne Celia Lora, c’est la première fois qu’une Réalité de ce style est réalisée, elle aura quelque chose d’intéressant en tant que concept lié à l’ésotérique et au paranormal.

Dans le format du programme seront reconnus des influenceurs au Mexique, Célia lora C’est l’un d’entre eux, il mettra sûrement son propre style dans la réalité qui se déroulera 10 jours et sera 24 heures en direct, il débutera du 23 octobre au 2 novembre.

Malgré le fait que la célébrité Instagram ne soit pas une youtubeuse en tant que telle, puisqu’elle est dans le milieu depuis peu de temps, elle est une influenceuse dans les réseaux sociaux, en particulier dans son compte Instagram qui s’est démarqué et a réussi à faire des millions de abonnés actuellement sur son compte, nous trouvons 7 800 000 abonnés.

Il y avait trois publications qu’il a faites sur son compte officiel dans l’une d’elles il explique grosso modo le concept du programme, invite ses followers à suivre le compte Instagram de “Barak El Experimento”, n’a pas donné plus de détails sur les autres membres qui l’accompagnera a seulement mentionné qu’il y avait cinq personnes.

Pour avoir accès à cette émission de téléréalité de 10 jours, vous devez acheter votre accès pour pouvoir en profiter, Celia mentionne que pendant ces jours, ils joueront quotidiennement à un jeu différent comme Ouija et d’autres, elle a décidé de ne pas donner plus de détails à ce sujet, peut-être laissant l’inconnu pour attirer l’attention de ses fans.

Quelque chose sur lequel la fille du rockeur a suffisamment insisté est de demander à ses disciples s’ils croient en “ces choses” faisant référence à l’ésotérique et au paranormal, sur la deuxième photo, il y a deux lettres dans l’une d’elles, vous pouvez voir sa photo portant une tunique noire, la seconde est comme la lettre où les données de l’influenceur sont montrées qui pour certains de ses fans attireront sûrement leur attention.

Son signe du zodiaque, qui est le Capricorne, l’archange qui prend probablement soin d’elle, donc il peut être interprété est Saint Michel, à son tour le démon qui la représente ou celui qui apparaît sur sa personne ne peut pas être dit avec précision est Molosh, ils sont également mentionnés quelles sont leurs phobies, sont des faits intéressants qui auront sûrement quelque chose à faire directement dans la réalité.

Tout au long de sa carrière, elle a été caractérisée comme une femme extrêmement coquette et imprudente, en particulier lorsqu’elle montre sa silhouette, dont elle se sent fière et conseille aux autres, hommes et femmes, de ne ressentir aucune douleur. ta silhouette.

Je suis très enthousiaste à l’idée de participer à une Réalité de ce type car il n’y a rien de tel dans le monde que vous croyez en cela ne manquez pas Barak L’expérience et suivez-la, à bientôt », écrit-elle.

Bien que nous soyons actuellement encore dans une pandémie, et bien que certaines autorités mentionnent qu’elle est déjà sous contrôle, certaines entreprises continuent avec une sécurité sanitaire adéquate, peut-être est-ce parce que cette première expérience Barak seulement six personnes ont été invitées.

Il aura probablement un énorme succès car en fait quelque chose de ce style n’avait pas été fait, sûrement les autres personnalités qui seront à côté de Celia Lora seront aussi frappantes que controversées que l’est l’influenceur de 36 ans.

