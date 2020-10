Celia Lora s’habille de minuscules dentelles. Mettez en valeur ses charmes! | Instagram

Entendre le nom de Célia lora est synonyme de beauté et de flirt, il y a longtemps a partagé une photo portant deux vêtements extrêmement minuscules, sûrement dans et si plus d’un de ses adeptes voyait son breloques.

Nul doute que le mannequin, femme d’affaires et présentatrice de télévision trouve toujours un moyen de captiver ses fans, que ce soit avec une courte vidéo ou une simple photographie.

Tout au long de votre carrière d’influenceur Célia lora Elle s’est avérée être l’une des plus belles femmes de tout le Mexique et coquette, même si ce n’est pas seulement son image mais aussi sa personnalité que nous l’avons vue démontrer dans des interviews ou des vidéos à des occasions constantes.

La photo en question a été partagée il y a une vingtaine de semaines le 21 mai, Celia Lora porte de la dentelle dans chacun des vêtements que sûrement les dames qui sont venues la voir aimeraient l’acquérir, et les hommes au contraire aimeraient l’enlever.

Les deux sont blancs et ont dentelle ornée, ces petits détails sont ce qui la rend plus frappante, la mannequin mexicaine exhibe ses tatouages ​​sur le bras et le bas du dos, elle porte les cheveux baissés et assez longs comme elle l’a toujours réussi.

Malgré la pandémie actuelle qui a limité le travail de centaines de personnes, Celia Lora était l’une d’entre elles car elle a dû mettre certains projets en attente, mais heureusement elle a eu d’autres opportunités d’exceller dans le milieu, elle a lancé de nouveaux programmes, il semble que sa popularité a augmenté plus tard pour aider certaines entreprises locales à promouvoir leurs produits pour les accompagner dans la situation du pays.

Dans un court laps de temps, environ 13 jours après Célia lora et cinq autres influenceurs seront prêts à faire l’expérience de choses paranormales et ésotériques et à probablement prendre quelques frayeurs.

En effet, il participera à une émission de télé-réalité intitulée “Barak the experiment”. Pendant 10 jours, il vivra plusieurs jeux paranormaux plutôt ésotériques aux côtés d’autres célébrités de l’internet dont Víctor García, Lizbeth Rodríguez, la Divasa, Dama G et Lonrot.

Ça m’a fait quelque chose d’original, rien à voir avec ce qui se faisait auparavant, ça m’a fait une très bonne idée, c’est 10 jours en direct et il faut payer un ticket en Boletia et là on peut nous voir 24 heures avec la noix de coco », a mentionné l’influenceur.

Chacun des Influenceurs qui participeront à l’expérience apportera non seulement leur personnalité, mais aussi leur expérience de scepticisme ou encore leurs croyances, ce sera sûrement un mélange assez frappant pour les utilisateurs qui acquièrent leur ticket pour pouvoir regarder la réalité 24 heures sur 24 pendant ces 10 jours.

J’aime l’idée, je les aime tous très bien et je vais toujours dans une émission de télé-réalité avec le plan de rencontrer des gens et de m’amuser », a déclaré Celia Lora en l’interviewant.

Au fil des ans, il a été caractérisé comme une personne extrêmement directe lors de la publication d’un type de commentaire, en plus d’être assez proche de personnes très sociales, mais il était également considéré comme ayant une personnalité très extravertie.

Celia Lora est devenue une mannequin professionnelle car non seulement elle publie des photos sur ses comptes Instagram et Twitter, mais elle a également été la star d’importantes couvertures de magazines internationaux, dont elle-même fait la promotion, devenant de plus en plus populaires.

Bien que la célébrité soit surtout connue pour être une femme qui montre sa silhouette sans aucune honte, peu de gens savent vraiment à quoi elle ressemble Célia lora En plus de publier des photos avec peu ou pas de vêtements, bonjour jolie femme d’affaires est plus qu’un beau corps.

