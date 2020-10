Célibataire? Lizbeth Rodríguez aurait-elle pu rompre avec son petit ami | Instagram

Il serait possible que Lizbeth Rodriguez Reconnue youtubeuse et animatrice mexicaine, elle est célibataire en raison d’une publication qui a été faite sur son compte Instagram officiel, elle a sûrement surpris ses fans.

L’hôte originaire de Tijuana, au Mexique, à travers ses histoires a écrit quelque chose qui a probablement alarmé ses adeptes, malheureusement la réaction de ces mots n’est pas connue car seul et exclusivement l’utilisateur de qui les publie est qu’ils peuvent les voir, mais probablement Des centaines et même des milliers ont commencé à lui demander si son message était correct ou vrai.

Le jeune homme de 26 ans a écrit “Être célibataire est redevenu à la mode”, accompagné de deux émojis.

Tout en continu Lizbeth Rodriguez Il partage des posts sur Instagram dans ses histoires, c’est pratiquement tous les jours, voire deux ou trois fois par jour, même si à certaines occasions il a fait des posts où il fait des farces à ses fans et amis, il se pourrait que cette fois il le soit à nouveau.

Comment savez-vous que le jeune youtuber vivait une histoire d’amour à côté d’Esteban Villagómez, avec qui il a été à ses côtés qui a déclenché la pandémie qu’ils vivaient ensemble en partageant leur travail, leurs projets et leur maison.

Les deux ont formé un beau couple au fil des mois, nous l’avons souvent vu sur leurs réseaux sociaux et bien que l’on ne sache pas avec certitude à quelle date ils ont décidé de se fiancer. Lizbeth Rodriguez elle avait l’air extrêmement heureuse.

La conductrice aussi appelée l’ancienne “Badabun girl” a été caractérisée par un caractère plutôt indomptable et fort, surtout parce que les opinions des tiers, tout ce qui est négatif envers sa personne ne l’intéresse pas dans une certaine mesure, même si grâce à eux elle a a réussi à prendre de l’avance et à se relever, Esteban Villagómez a atteint le moment parfait de sa vie et la relation que les deux entretiennent est probablement enviée par centaines.

Il y a ceux qui affirment que Lizbeth Rodríguez est fascinée par attirer l’attention des internautes, elle a été vue dans plusieurs controverses en raison de son métier comme elle le mentionne, car elle a le travail d’exposer les infidèles, curieusement elle l’a fait avec n’importe qui même célébrités.

Si sa publication est correcte et qu’elle est devenue célibataire, ce serait un coup dur pour ses fans, après l’avoir vue extrêmement heureuse, radieuse et heureuse aux côtés d’Esteban, ce serait quelque chose de vraiment triste mais aussi l’une des caractéristiques qu’elle possède Lizbeth Rodriguez est qu’il ne se laisse intimider par personne et peu de fois nous l’avons vu triste, ce ne sera sûrement pas l’exception dans le cas où ils ont effectivement fini bien sûr.

Depuis qu’elle a quitté la société Badabun, Lizbeth Rodríguez a peu à peu grandi dans l’industrie, non seulement en tant que youtubeuse mais aussi en tant que femme d’affaires, puisqu’elle a décidé de lancer sa propre entreprise qui se consacre apparemment à la production de vidéos.

Depuis que j’étais très jeune Lizbeth Rodriguez Petit à petit, grâce à de grands efforts, elle a réussi à se faire un nom et à partir de ce que des millions de personnes m’ont reconnu partout où j’allais, être populaire m’a permis de vivre à la fois de bonnes et de mauvaises expériences, grâce à sa popularité mais apparemment cela ne la dérange pas. il ne prend donc que le bien de chacune des situations dans lesquelles cela revient tout au long de ses 26 ans.

Ce sera sûrement une blague cruelle de sa part ou il la mentionnera par d’autres personnes, car il serait presque impossible de croire qu’il s’est séparé de l’une des plus belles romances que nous ayons vues.

