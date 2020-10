Céline Dion ne pourrait pas être plus fière des jumeaux Nelson et Eddie à l’âge de 10 ans, et elle veut qu’ils connaissent leur défunt père, René Angélil, ressent la même chose. La chanteuse a célébré l’anniversaire de ses plus jeunes fils sur Instagram vendredi, partageant des photos des deux joueurs jouant dans les feuilles lorsqu’ils étaient tout-petits et maintenant, montrant à quel point ils ont grandi au fil des ans.

Dion a écrit qu’elle, son fils René-Charles, âgé de 19 ans, et leur défunt père, décédé d’un cancer en 2016, sont tous très fiers des jumeaux à mesure qu’ils grandissent. «Nelson et Eddy, vous apportez tant de joie, d’amour et de rire dans nos vies chaque jour depuis 10 ans», a-t-elle sous-titré les photos. “Vous me rendez, votre grand frère et votre père, qui veille sur vous à coup sûr, si très fiers. Joyeux anniversaire mes beaux garçons! Nous vous aimons tellement … – Maman, RC et papa xx …”

La chanteuse de «My Heart Will Go On» a célébré le 19e anniversaire de son aîné en janvier, louant René-Charles non seulement pour être un jeune homme accompli, mais aussi pour être un «vrai gentleman». Elle a jailli à l’époque à côté d’un retour similaire de sa jeunesse, «Je suis tellement fière de la façon dont vous vous conduisez dans la vie. Je veux que vous sachiez que les conseils de votre père continuent de vous soutenir et de vous protéger… comme moi. Continuez à être le meilleur de vous-même… fort, passionné et sage, alors que vous poursuivez tous vos rêves dans la vie – le ciel est la limite! ” La mère de trois enfants a conclu son souhait d’anniversaire en insistant pour qu’il profite du grand jour. “Ton bonheur, c’est mon bonheur. Je t’aime tellement, mon cher fils! Maman xx…”, conclut-elle.

Dion et Angélil se sont mariés pendant 22 ans avant sa mort à l’âge de 74 ans en janvier 2016 suite à une bataille contre un cancer de la gorge. “Quand je regarde en arrière maintenant, ma famille a beaucoup souffert de perdre mon manager, le père de mes enfants, mon ami”, a-t-elle déclaré à Gayle King dans un épisode de CBS This Morning en novembre 2019. “Je ressens sa vibration et son soutien pour toujours. Quand je ne suis pas sur scène et que mes fans sont à la maison et que je vais à l’hôtel, je n’ai pas de conversation d’oreiller.” Elle a ajouté que même si elle savait que son mari sera toujours avec elle, elle avait «abandonné la douleur».