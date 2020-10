Censuré!, Paty Navidad reçoit un «ici» d’Instagram | Réforme

Paty Navidad a été censuré! Instagram a mis un terme à la belle actrice qui a acquis une grande renommée avec des feuilletons comme La fea más bella; ceci après avoir fréquemment partagé des vidéos et des messages que le célèbre réseau social considère comme des “fausses nouvelles”.

Ce n’est un secret pour personne Paty Noël Il a lancé des messages dans lesquels il parle de la pandémie actuelle et dans lesquels il assure qu’elle n’est qu’une invention ou qu’elle a été créée à des fins «malveillantes».

L’actrice a partagé ces types de messages sur le covid-19, qui, étant des théories et faisant peur à la population, sont considérés par Instagram comme des “fausses nouvelles” ou des fausses nouvelles, c’est la raison pour laquelle Patricia Navidad a été censurée de le réseau social.

En raison de ses messages conspirateurs, Instagram a caché la vidéo dans laquelle Paty Navidad parle négativement des vaccins Covid-19. Dans cet enregistrement, le célèbre Sinaloan déclare que la vaccination a des nanotechnologies afin de contrôler ceux qui l’appliquent.

Celui qui a joué Alicia Ferreira dans The Most Beautiful Ugly, a également parlé d’Elon Musk et de Bill Gates derrière cette pandémie et ayant certains intérêts personnels avec elle. De même, il a promu le mouvement Médecins pour la vérité, qui soutient ces idées.

Il y a quelques jours à peine, la femme sinaloenne est devenue une tendance pour assurer sur son compte Twitter qu’il y aurait bientôt «un saut quantique planétaire».

Paty Navidad souligne qu’un énorme changement est à venir pour l’humanité et a réitéré sa théorie des micropuces dans les vaccins.

Nous entamons une nouvelle ère de transhumanisme et d’intelligence artificielle, il y aura un saut quantique planétaire, a-t-il écrit sur le réseau social.

Le célèbre a souligné que le coronavirus sera le prétexte pour placer les vaccins qui modifieront l’ADN chez les êtres humains et les connecteront à des ordinateurs, ajoutant qu’ils deviendront des cyborgs.

Ils introduiront la technologie aux humains grâce à des puces électroniques, les vaccins à nanoparticules d’ARN modifieront l’ADN, connecteront les cerveaux aux ordinateurs, nous serons des cyborgs, partagés Noël.

La chanteuse a également été une tendance sur les réseaux sociaux ces derniers mois pour ce type de commentaires et aussi pour avoir exprimé son soutien à l’actuel président des États-Unis, qui selon elle pourrait faire quelque chose pour arrêter tout cela.

Des personnages tels que Chumel Torres ont critiqué les commentaires de Paty Noël et même, certaines personnes ont indiqué que la belle actrice pourrait avoir besoin d’un soutien psychiatrique pour ses idées radicales.

Mais la célèbre femme n’est pas seule et il y a aussi ceux qui la soutiennent, en plus de considérer qu’elle est une femme extrêmement intelligente et courageuse pour ne pas garder le silence sur ce qu’elle pense.

L’une des vidéos que l’actrice a partagées et a fait grand bruit est celle dans laquelle il est expliqué que la situation actuelle sur la planète concerne cela, l’intelligence artificielle et le transhumanisme; la théorie parle de vaccins, de nanotechnologies, de tatouages ​​à points quantiques et de micropuces implantées, le tout dans le but de contrôler les humains via le réseau 5G.

Le célèbre a souligné que tout le monde a été trompé et distrait par les nouvelles concernant le covid-19, mais qu’il est assez difficile d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement.

Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été dupés, a-t-il cité à cette occasion Mark Twain.

Paty Noël Il a assuré qu’il s’agissait d’une «plandémie», quelque chose orchestré par les personnes les plus riches et les plus puissantes du monde, qui recherchent le contrôle total du monde.

D’autre part, il y a aussi les prédictions du célèbre clairvoyant Deseret Tavares, qui s’est également exprimé sur le sujet et semble être d’accord avec les idées de Paty, puisqu’elle souligne qu’il y a des êtres sous terre qui cherchent à contrôler les humains, mettant en évidence que c’est une sorte de gu3rra.