Si vous venez d’acquérir une Nintendo Switch ou que vous cherchez toujours des moyens de vous en procurer, vous devriez consulter certaines des offres en cours sur quelques-uns des meilleurs jeux disponibles pour le système. Best Buy et Amazon les proposent, et cette fois, les jeux qui voient rarement une baisse de prix ont été réduits. Il convient de noter que ces prix de vente sont pour les éditions de cartouches physiques de chaque jeu, et non pour les téléchargements numériques.

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le dernier jeu Animal Crossing a été un choix populaire à jouer pendant la pandémie, car il vous permet de sortir et de profiter de la vie avec des voisins et des amis. C’est aussi très amusant à jouer. C’est 10 $ de réduction chez Amazon en ce moment.

Super Mario Odyssey

La dernière aventure de Mario est l’une de ses meilleures à ce jour. Super Mario Odyssey coûte généralement 60 $ (et est chargé avec suffisamment de gameplay pour justifier le coût), mais c’est 45 $ chez Best Buy et Amazon.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Nintendo a réinventé ce jeu Zelda classique de la Game Boy avec un nouveau gameplay et des graphismes luxuriants pour le Switch. Ce jeu a connu quelques réductions, donc cette réduction de 10 $ en vaut la peine.

Le manoir de Luigi 3

Luigi’s Mansion 3 n’a pas vu beaucoup de rabais depuis sa sortie l’année dernière. Il propose une campagne solo amusante ainsi que plusieurs modes multijoueurs à profiter en famille et entre amis à côté de vous, ou en ligne si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online.

Enfin, il y a une première vente Prime Day 2020 sur l’écran intelligent Echo Show 5 d’Amazon et une caméra intelligente filaire Blink Mini. Vous devrez être un membre Prime pour réunir les deux pour seulement 50 $. L’écran lui-même coûte généralement 90 $ en dehors d’une vente, et l’appareil photo coûte généralement 34 $ de plus, vous en avez donc beaucoup pour votre argent.