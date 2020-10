Un nouveau rapport participatif révèle que l’algorithme de la plate-forme de livraison d’achat Shipt a conduit à une réduction de salaire pour 40% de ses employés.

Rapporté pour la première fois par Gizmodo, le rapport de Coworker.org, une organisation à but non lucratif pro-syndical qui aide les travailleurs à s’organiser, a rassemblé des captures d’écran de plus de 200 employés de Shipt – que l’entreprise appelle des acheteurs – dans 140 régions métropolitaines américaines différentes. Les captures d’écran montrent que plus de 40 pour cent des travailleurs ont constaté une réduction de salaire suite au déploiement du modèle de rémunération «V2» de Shipt. Le modèle de rémunération dit «basé sur l’effort» a remplacé l’ancien modèle de rémunération forfaitaire de Shipt.

L’équipe de Coworker.org a travaillé avec l’étudiant au doctorat Dan Calacci au Massachusetts Institute of Technology pour analyser les informations qu’elle avait collectées et a constaté que les travailleurs qui déclaraient des salaires inférieurs gagnaient 11% de moins que dans le cadre de la structure salariale précédente.

Shipt a commencé à tester le nouveau modèle de rémunération l’année dernière et a annoncé en juillet son intention de l’introduire sur davantage de marchés. La société a déclaré à l’époque que le modèle V2 «rendait mieux compte de l’effort nécessaire pour acheter et livrer les commandes. En termes simples, nous voulons que le paiement reflète les efforts que les acheteurs déploient pour chaque commande, et non la valeur monétaire des articles de la commande. »

Donc, s’il y a deux commandes Shipt totalisant 100 $, et qu’une commande contient 35 articles mais que l’autre n’en a que trois, l’acheteur pour la première commande serait payé plus, selon Shipt. Le nouveau système prend également en compte des facteurs tels que le temps de conduite, l’emplacement et les heures de pointe pour les achats, indique la société.

Les clients de Shipt paient des frais mensuels pour s’abonner au service d’achat, acquis par Target en 2017. Au deuxième trimestre de 2020, les services le jour même de Target, qui incluent Shipt, ont augmenté de 273%, contribuant à une augmentation de 80% des bénéfices d’une année sur l’autre. année pour le détaillant.

Les travailleurs de la navigation ont quitté leur travail en avril pour exiger une meilleure protection et un meilleur salaire de l’entreprise et ont organisé une autre marche en juillet. Motherboard a jeté un coup d’œil plus tôt cette année à ce que c’était de travailler pour l’entreprise, les acheteurs décrivant une culture d’intimidation.

Selon l’étude Coworker / MIT, le système V2 paie techniquement un peu plus les acheteurs en moyenne, mais tous les acheteurs n’en voient pas les avantages. Les acheteurs qui font moins semblent être systématiquement moins payés, selon les données. “Plutôt qu’une augmentation pour tous les acheteurs, V2 pourrait être mieux décrit comme une réaffectation des paiements qui a entraîné une augmentation de salaire pour certains, mais une réduction importante pour d’autres”, a écrit Calacci.

La porte-parole de Shipt, Molly Snyder, a déclaré dans un e-mail à The Verge que la société effectuait des «examens réguliers et complets» de ses données d’achat. Le nouveau rapport «n’est pas une représentation précise de la façon dont les Shipt Shoppers, qui sont plus de 200 000 aujourd’hui, sont rémunérés», a-t-elle déclaré.

Selon Snyder, en moyenne, les acheteurs de Shipt gagnent plus de 21 $ par «boutique», ce qui comprend le salaire de base, le paiement promotionnel et les pourboires. Snyder dit que la moyenne n’a pas changé sous V2. Les acheteurs peuvent choisir de revoir une commande avant de décider de l’accepter ou de la refuser, a-t-elle ajouté.

Un groupe d’acheteurs Shipt se faisant appeler la Shipt List organise un boycott de trois jours de la plate-forme pour protester contre la nouvelle structure de rémunération à partir de samedi. Le groupe exhorte les acheteurs à ne pas programmer d’heures ou à accepter de nouvelles commandes entre samedi et lundi, et il prévoit une «action directe» au siège social de Target à Minneapolis.

«La rémunération générée par algorithme est un concept très attrayant pour les entreprises de concerts, car la rémunération peut être modifiée et réduite à tout moment sans annonce ni avertissement aux travailleurs», a déclaré le groupe dans un communiqué annonçant l’action. «Ces algorithmes propriétaires sont intentionnellement clandestins et permettent aux entreprises de réduire leur salaire.»