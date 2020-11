g

dans le géant Bombay Sapphire s’est associé à l’acteur britannique primé Russell Tovey pour lancer la série d’artistes en édition limitée Bombay Bramble à Selfridges.

À partir du 2 novembre, les clients de Selfridges pourront choisir l’un des trois modèles de bouteilles et personnaliser les étiquettes avec des noms pour créer le cadeau le plus savoureux et le plus alcoolisé de Noël.

Ronce de Bombay, qui a été lancé juste avant le verrouillage en mars, regorge de notes juteuses de mûre et de framboise et marque la dernière expression créative du gin de renommée mondiale de la marque.

Co-animateur du podcast axé sur l’art TalkART Tovey a sélectionné trois artistes pour figurer sur les étiquettes des bouteilles en édition limitée: le bel artiste Alfie Kungu, l’imprimeur et peintre Charlotte McDonald et la graveuse Rose Electra Harris.

Il a déclaré: «C’est un plaisir d’avoir la chance de faire la lumière sur trois artistes incroyables à cette étape passionnante de leur carrière et de les aider à être découverts via ces bouteilles artistiques qui vivront désormais dans les armoires à boissons des gens comme des œuvres d’art!

Travailler sur ce projet avec Bombay Bramble et avoir le privilège de découvrir et de gérer cette foule d’artistes en herbe incarne ce que j’aime dans la créativité – son pouvoir de connexion – de l’inspiration d’un artiste à ses œuvres d’art produites, à ceux qui l’apprécient et à ceux qui, dans la génération future puis inspirez-vous de lui.

Vous voulez avoir vos mitaines sur une? Si vous ne pouvez pas entrer dans les magasins de Londres, Birmingham ou Manchester, les bouteilles seront également disponibles à l’achat à Selfridges.com.

Mieux encore, Bombay Sapphire fera un don au Art Benevolent Fund pour soutenir les artistes diplômés et émergents.

Défendre les arts et prendre une longueur d’avance sur votre liste de courses de Noël? Nous allons lever un verre à cela.

