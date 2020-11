W

Qu’est-ce qui vous manque le plus dans les temps normaux? Si la fête et les voyages figurent en tête de votre liste, le livre photo Ibiza 89 de Dave Swindells pourrait bien vous donner des picotements.

Swindells, un photographe, gagne sa vie en prenant des photos sympas de gens en train de faire la fête (concert terriblement difficile, alors). Dans son nouveau livre, Ibiza ’89, il a documenté l’une de ses missions les plus emblématiques en tant que rédacteur de la vie nocturne de Time Out London: un passage sur l’île blanche pour le magazine Time Out 20/20 en 1989.

Après avoir publié une petite collection de photos du voyage dans un livre en 2011, à la fin du premier lock-out de cette année, Swindells a été approché par l’éditeur IDEA pour plus, ce qui a abouti au livre de plus de 100 photos – et il prend de nouvelles perspective à l’ère de la distanciation sociale.

«Ce n’était certainement pas un plan astucieux pour exploiter le désir des gens pour le buzz collectif de danser ensemble», dit-il au Standard. «Il y a un double succès ici, cependant, parce que non seulement nous ne pouvons pas faire la fête toute la nuit, mais aussi le genre de clubbing en plein air qui a eu lieu à Ibiza en 1989 est vraiment une chose du passé – même si les bars de plage gratuits à Ibiza et des endroits comme Ushaia peuvent encore offrir une partie de ce frisson.

Dans son introduction, il écrit: «Il était facile de croire que presque tout était possible à Ibiza en 1989; que de nombreux grands clubs mettent de la poudre de MDMA dans leurs cocktails; que la musique pouvait sauter à travers les genres et être non seulement excitante, mais meilleure que la somme de ses parties; qu’il y avait toujours un autre club ou bar où continuer aussi longtemps que vous vouliez continuer; que peu importe votre âge ou vos préférences sexuelles ou combien d’argent vous aviez si vous veniez pour la fête et la musique (bien que cela ait aidé à s’habiller pour entrer dans Pacha, et que seuls les riches pouvaient acheter des tables donnant sur la danse étages là-bas); qu’il y avait toujours une crique ou une plage secrète où vous pouviez créer votre propre fête … Et tout cela était à peu près vrai.

Il a fait la fête avec des gens comme Boy George et Fat Tony (ci-dessus) à peu près tous les soirs du voyage. «George a organisé la soirée d’ouverture à Amnesia qui a doublé comme sa fête d’anniversaire. Le musicien Adamski (alias Adam Sky) était là aussi, tout comme des DJ comme Danny Rampling, Nicky Holloway et Terry Farley de Boy’s Own (qui a écrit l’avant-propos du livre).

(

Ibiza 89 danseurs du podium Ku

/ Dave Swindells)

Le voyage était une dernière chance de capturer «l’esprit d’Ibiza», dit-il, avant que des hordes de clubbers britanniques envahissent l’île et avant que Ku (alors le plus grand club du monde et maintenant appelé Privilege) et Amnesia soient obligés de mettre des toits sur leurs pistes de danse en plein air. “L’une des meilleures choses à propos d’Amnesia était qu’ils n’avaient pas de salle VIP à ce moment-là: non seulement il n’y avait rien entre les danseurs et les stars au-dessus sur la piste de danse, il n’y avait pas non plus de cordes de velours séparant le hoi polloi du glitterati », se souvient-il.

«Les nuits commençaient souvent sur la plage à l’extérieur du Café del Mar où le regretté grand José Padilla (à qui le livre est respectueusement dédié) sérénadait le coucher du soleil avec son brillant mélange de mélodies relaxantes. La plupart des photos sont prises dans les grands clubs – Ku, Pacha, Amnesia et Es Paradis – mais nous avons également trouvé un peu de temps pour profiter de quelques plages de l’île et du labyrinthe de ruelles du quartier de Sa Penya à Ibiza ainsi que pour manger paella dans un café ouvrier du port d’Ibiza.

(

Un couple dansant dans le soleil du matin reflété dans la pyramide en miroir à Amnesia

/ Dave Swindells)

Alors que Swindells insiste sur le fait qu’il ne pouvait pas choisir une photo préférée, il dit que la photo ci-dessus d’un couple dansant dans la lumière du matin reflétée dans la pyramide en miroir d’Amnesia résonne particulièrement. «C’est plus de 20 ans plus tard que j’ai rencontré Jon Banham (qui danse sur la photo) et il m’a dit que lui et son ami n’étaient arrivés à Ibiza que ce jour-là et s’étaient précipités au club pour découvrir que la soirée d’ouverture était billets uniquement.

“Il était désespéré d’entrer alors il a réussi à ramper derrière une foule de clubbers espagnols à la porte et a ensuite fait la fête avec un groupe d’Italiens qui partageaient des pistolets à eau remplis d’extase liquide. La fille était apparemment ‘une princesse italienne’. et Jon espère la revoir depuis, donc si elle lit ceci … »

Pour une bonne dose d’évasion, cliquez sur la galerie en haut. Dave Swindells Ibiza ’89 (IDEA, £ 35) est disponible à la commande en ligne.