Comme nous savons que ce 2020 n’était pas ce à quoi on s’attendait, nous voulions vraiment que l’année et les premières commencent, aussi bien au cinéma que sur des plateformes de streaming comme Netflix, cependant, puisque les enregistrements ne pouvaient pas continuer et ne pouvaient pas ouvrir les magasins, tout a été reporté à 2012.

Aucune production n’a réussi dans le monde entier, tout cela grâce à C0VID, pour cette raison même plusieurs Série Netflix ils ont dû annuler leurs projets tant attendus et planifiés en raison du coût d’entretien de l’équipement ou ils ont dû le retarder un peu, jusqu’à ce que les enregistrements puissent continuer avec le moins de risque possible, car cela ne se produira pas à 100% jusqu’à ce qu’un vaccin soit libéré .

C’est ainsi Amazon Prime Video, HBO et Netflix ils ont dû faire les ajustements nécessaires pour continuer à télécharger du contenu sans perdre leurs clients. Aujourd’hui et avec la nouvelle année très proche, l’excitation commence déjà pour le nouveau qui arrivera à l’application qui jusqu’à présent est le n ° 1 des séries et des films, Netflix, qui ont déjà confirmé de nouveaux temps pour leur série en 2021. Non vous pouvez manquer cette liste de grands divertissements.

De toute évidence, cette série ne pouvait pas manquer dans la liste, car c’est l’une des productions les plus réussies de l’application et celle qui a dû arrêter les enregistrements, nous laissant tous avec l’angoisse de la suite. Peu à peu, ils reviennent avec leur travail pour poursuivre l’intrigue, qui a déjà fait l’objet de conversations sur les réseaux sociaux, notamment d’un baiser entre Úrsula Corberó et Miguel Ángel Silvestre. C’est pourquoi nous aurons sûrement une conclusion à l’histoire passionnante de 2021.

Je viens d’arriver sur la plate-forme cette année avec ses deux grandes saisons, en arrivant de YouTube Red. Il vient compléter «Karate Kid» avec la distribution originale et les personnages les plus connus, mais pas Pat Morita (Señor Miyagi), qui a perdu la vie en 2005 , mais les personnages s’en souviennent encore. Sa troisième saison a déjà été enregistrée depuis l’année dernière mais sa première a été retardée pour 2012 grâce à son transfert sur Netflix. Il arrivera le 8 janvier 2021 pour continuer à divertir les amateurs d’arts martiaux.

Forte de son grand succès depuis sa sortie, créée par les Duffer Brothers en 2016 et avec Millie Bobby Brown comme l’une des plus jeunes protagonistes qui ont eu un grand impact sur les téléspectateurs grâce à son grand talent d’actrice, son quatrième opus arrivera très bientôt. Après 3 saisons pleines d’action et de créativité des producteurs et des écrivains. Il y a déjà des photos de la reprise de ses enregistrements, donc malgré les retards, 2021 arrivera avec sa fin possible.

Depuis ses débuts, il a été un grand succès en Espagne et dans le monde, en attendant son nouvel épisode dans lequel il a été confirmé que ses meilleures actrices et acteurs seront de sortie, Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia ), Jorge López (Valerio) et Álvaro Rico (Polo), ont eu un grand impact sur les réseaux sociaux en raison de ces changements.

Sa quatrième saison a été annoncée en mai et elle est déjà en cours d’enregistrement, ce qui a été dévoilé le 3 août, avec toutes les mesures d’hygiène possibles et nécessaires pour qu’elle puisse atteindre les écrans au début de cette prochaine année 2021.

L’une des séries les plus touchées par la pandémie, puisqu’elles allaient commencer, a dû s’arrêter, c’est donc plus que retardé, cependant, Netflix a déjà partagé une vidéo avec beaucoup d’humour pour célébrer que sa nouvelle saison arrivera très bientôt et il est déjà en cours d’enregistrement. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date exacte, on pense que pour le début de l’année prochaine 2021.