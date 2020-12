C’est à quel point nous nous souviendrons de Joselyn Cano, dans l’un de ses meilleurs maillots de bain | INSTAGRAM

Au cas où vous n’auriez pas entendu une triste nouvelle nous est parvenue hier lorsque nous avons appris que Joselyn Cano avait perdu la vie à son jeune âge et avait été licenciée par ses proches lors de ses funérailles diffusées sur YouTube.

C’est pourquoi aujourd’hui, en son honneur et en forme de gratitude, nous nous adresserons à l’une des photos préférées des fans, dans lesquels on peut l’observer comme on se souviendra d’elle à jamais, une belle femme dédiée à son travail et surtout à ses followers qui lui manqueront beaucoup.

Ceci est une photographie publiée dans son Instagram officiel dont on pouvait la voir porter l’un de ses plus beaux maillots de bain, un noir avec une coupe très intéressante et surtout séduisante avec laquelle elle portait ses charmes et prenant une photo dans le miroir avec son iPhone, mettant quelque chose de nostalgique aux fans qui encore ils ne peuvent pas croire leur perte.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Sa dernière photo, Joselyn Cano a publié son dernier cadeau pour ses fans

C’est vrai, juste un jour après avoir entendu la nouvelle, la nostalgie des followers de Joselin a grandi et beaucoup se demandent ce qu’ils vont faire car beaucoup étaient même abonnés à sa page de contenu exclusive où ils communiquaient un peu plus avec elle et elle leur ont donné des éléments de contenu beaucoup plus découverts.

Ses photographies ont toujours atteint plus de 200 000 likes et quelque chose de très remarquable et curieux est que les commentaires ont peut-être été désactivés par ses proches.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Il ne fait aucun doute que les clichés de Joselyn Cano sont parmi les meilleurs alors les vrais admirateurs du jeune américain sont plus que dévastés, très tristes d’apprendre qu’ils ne recevront plus le contenu qu’ils aiment tant et qu’on ne peut plus apprécier de nouvelles pièces. divertissement d’une belle femme telle qu’elle était.

Jusqu’à présent, nous ne pouvons que nous souvenir et observer ses anciennes photos en les appréciant tandis que nous le remercions pour tout ce qu’il a fait dans la vie, c’était une super vidéo très triste mais elle restera dans les mémoires avec beaucoup d’affection et de gratitude car elle restera dans les mémoires avec beaucoup d’affection et de gratitude par les internautes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Quelques jours seulement s’étaient écoulés depuis qu’elle nous avait montré ses décorations de Noël et quelques détails sur sa vie très intéressante car comme nous le savons, elle était une fille forte avec beaucoup de conviction qui savait ce qu’elle voulait et se battait pour y parvenir, en fait elle a réussi à réaliser l’un de ses plus grands rêve d’être un modèle professionnel.

En fait, lors de ses funérailles, une de ses tantes a raconté comment, depuis qu’elle était petite, elle avait déjà commenté vouloir être mannequin, peindre son visage dès son plus jeune âge d’une manière très tendre et rêver toujours en grand de quelque chose qu’elle a réalisé, mais qu’elle a fini par perdre avec cette terrible situation qui s’est terminée. lui arriver.

Étant la fille de parents mexicains, la présence d’un père catholique était nécessaire pour faire la messe d’adieu, au cours de laquelle le prêtre essayait de réconforter les parents qui étaient présents et surtout de faire le reflet du plus profond, dans le qui a souligné que Joselyn Cano était une femme juste et brille maintenant dans nos cœurs et du ciel.

Peu de ses fans connaissent encore la nouvelle, cependant, ceux qui apprennent à la connaître ressentent un immense vide car la jeune femme nous a accompagnés au fil des ans et avec son évolution, nous avons pu voir comment elle se sentait de mieux en mieux avec elle-même. .