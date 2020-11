C’est à quoi ressemblait Karime Pindter avant Acapulco Shore | Instagram

“Tout ce que vous voyez est opéré”, une vidéo a vu le jour sur les réseaux sociaux sur le changement radical que Karime Pindter a subi, c’était totalement une autre avant Rive d’Acapulco!

Bien que cela ait toujours été beau, Karime Pindter elle avait l’air très différente avant Acapulco Shore et la renommée lui est venue.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo est apparue dans laquelle on compare l’apparence de la belle membre d’Acapulco Shore il y a quelques années et les changements qu’elle a connus au fil du temps et avec sa participation au célèbre programme.

L’environnement dans lequel Karime Pindter évolue et les réseaux sociaux entraînent des exigences qui finissent par inciter les belles femmes et même les hommes à faire des «arrangements» esthétiques, puisqu’elles cherchent toujours à mieux paraître

L’influenceuse est tout à fait honnête à ce sujet et admet qu’elle s’est aidée à être encore plus belle; même elle s’est rendue à la mode à l’intérieur Rive d’Acapulco l’expression “tout ce que vous voyez est opéré”.

La vérité est que même si la vidéo a eu un impact sur les internautes en raison de l’énorme changement de l’hôte; Beaucoup conviennent que Karime Pindter a toujours été vraiment belle et cela ne change pas du tout son admiration pour cette belle femme.

L’hôte est l’une des beautés d’Acapulco Shore, où avec son regard énigmatique, ses lèvres charnues, son corps et sa personnalité formidables, elle a réussi à gagner une place privilégiée au sein du programme et dans le cœur de ses followers.

Dans ce célèbre programme MTVLA participe également à certaines occasions la belle Celia Lora, qui laisse immédiatement sa marque et augmente l’ambiance chez les garçons.

Lors de leur dernière saison, les garçons d’Acapulco Shore ont visité Mazatlán, Sinaloa, où la fête et le plaisir étaient à l’ordre du jour.

Les membres ont rencontré des beautés sinaloennes, des lieux paradisiaques où ils ont même chanté avec Banda el Recodo.

Mais le plaisir ne s’est pas arrêté là, puisque Karime Pindter, Celia Lora et les autres garçons ont pu vivre de près le carnaval Mazatlán 2020, à tel point qu’ils faisaient partie de son défilé traditionnel et international.

Les garçons se sont réunis au fameux Av. Del Mar du port avec des costumes “un doc” de la partie maximale du port, assez petits, ils ont donc attiré l’attention de toutes les personnes présentes.

Mais quelque chose des plus controversés à Acapulco Shore a été le jour où les garçons sont sortis pour faire la fête et se sont retrouvés dans la piscine, sans rien!

C’est la belle Celia Lora qui a commencé par entrer dans la piscine après la soirée et a dit des vêtements dehors quand elle a enlevé sa robe ajustée en latex, il n’a pas fallu plus de garçons pour faire sa deuxième et entrer dans l’eau naturellement.

La belle Karime Pindter est devenue célèbre grâce à Acapulco Shore, mais maintenant elle est également devenue entrepreneure et influenceur. Elle compte plus de cinq millions de followers sur son compte Instagram officiel qui se délectent de sa beauté et apprennent à en savoir un peu plus sur cette belle femme qui partage généralement des images de sa vie habituelle.

Mais ce n’est pas tout, puisque Karime s’est aventurée sur YouTube où elle a approché ses followers avec un blog et a partagé diverses expériences sur les réseaux sociaux. Parmi ses vidéos les plus populaires sur la célèbre plateforme vidéo, on trouve: “Quoi que tu fasses … Costume d’Halloween” et “Quoi que tu fasses … Mon vrai GYM, tuning !!!”.

Sans aucun doute, il y a encore beaucoup à savoir sur cette belle femme et tous les projets qui vont venir, en attendant, les internautes profitent de sa beauté déesse à Acapulco Shore et sur les réseaux sociaux.