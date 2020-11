C’est à quoi ressemblait Maluma avant de devenir célèbre, méconnaissable! | AP

Le chanteur colombien Maluma Il a beaucoup changé ces dernières années, on pourrait même dire que maintenant il a l’air méconnaissable, car après tant de changements de look, de tatouages, une meilleure apparence physique, le chanteur est désormais l’une des célébrités les plus recherchées.

Il ne fait aucun doute que Maluma est l’un des artistes les plus réussis du genre urbain d’aujourd’hui, conquérant progressivement le cœur de millions de fans à travers le monde parmi les critiques et les controverses.

Maluma En plus d’être l’un des artistes les plus connus au monde, il est également considéré comme l’un des hommes les plus beaux et les plus réussis du genre Reggaetón.

Cependant, cela n’a pas toujours été le cas, puisque Maluma a beaucoup lutté pour arriver là où il est maintenant et à part cela, il avait l’air complètement différent de ce qu’il est maintenant.

Il y a plusieurs annees Maluma Il avait la tête rasée, il était plus mince et il n’avait rien d’extraordinaire et de luxe comparé à ce qu’il est maintenant.

Cependant, le sourire et l’attitude semblent être les mêmes que quand il était plus jeune, drôle et se comportant toujours comme un galant, car vous saurez que son vrai nom est Juan Luis Lindoño et le Colombien a choisi le nom de scène. Maluma par les initiales de son père, de sa mère et de sa sœur.

Dans une image que nous avons trouvée, le chanteur colombien avait 16 ans et visitait la station de radio Energía 97.7 de sa ville natale, Medellín.

Elle a été prise en 2010, en pleine adolescence, à cette époque l’interprète de “Felices los cuatro” portait des lunettes modernes pour l’époque, un débardeur blanc et n’était pas aussi musclé qu’aujourd’hui, cependant, comme nous l’avons mentionné plus tôt, oui quelque chose ne manquait pas était un sourire sur son visage.

Il est à noter que Maluma a toujours été clair que sa musique était dès son plus jeune âge et en 2011, il a sorti son premier clip vidéo à seulement 17 ans.

“Farandulera” est la chanson du jeune chanteur colombien, qui avait l’air rasé, imberbe et avec un piercing sur le sourcil droit inclus.

Bien sûr, l’aisance devant la caméra lui est innée et cela a été démontré dans ce premier clip vidéo qui n’a rien à voir avec ceux qu’il a présentés ces derniers mois.

Puis à 19 ans, avec des cheveux un peu plus longs et une voix plus mature, le Colombien a commencé à être reconnu car jusqu’à aujourd’hui et il y a cinq ans, l’artiste colombien créait déjà des tubes et à l’été 2013, sa chanson “The Temperature” n’a pas cessé de sonner dans toutes les régions du monde.

Or, en voyant l’interprète de “Blackmail” aujourd’hui, le changement physique et vocal est assez surprenant, même s’il est également frappant de constater l’attitude qu’il a eue dès son plus jeune âge.

Souviens-toi que Maluma Il s’est fait connaître dans notre pays en 2012 avec la chanson “ Obsesión ” et même, le Colombien est arrivé au Pérou et a participé à un concours de télé-réalité bien connu et plus tard, le chanteur a partagé des chansons avec des artistes tels que Thalía, Ricky Martin, Shakira, entre autres.

Juan Luis Londoño Arias, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, est devenu célèbre dans son pays natal en 2011, grâce aux singles “Farandulera” et “Obsesión”, et grâce à “La temperature” et “Carnaval” en 2014, dans le reste d’Amérique latine.

Son premier album, Magia en 2012, a connu un succès commercial en Colombie, et un an plus tard, il a été nominé pour un Latin Grammy pour le meilleur nouvel artiste.

En 2015, il a sorti son deuxième album studio, “Pretty Boy, Dirty Boy”, qui est entré numéro un sur la liste principale des albums latins de Billboard, et se compose des singles “Borró cassette”, “El loser” et “Sans contrat”.

