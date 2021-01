C’est ainsi qu’Armando Manzanero a dit au revoir à sa famille, révèle | Instagram

Le chanteur Armando Manzanero a été hospitalisé quelques jours après avoir été testé positif pour Covid-19, une de ses filles et sa veuve maintenant l’accompagnaient dans les derniers jours et révélaient, ce seraient ses derniers mots.

Selon les détails qui ont émergé, le célèbre compositeur Armando Manzanero a eu du mal à devancer la condition médicale qui le mettait en danger, il a fini par accepter qu’ils mettent le ventilateur à respirer, sa santé semblait “aller bien” selon des proches et collaborateurs de auteur-compositeur-interprète.

pommier aurait été hospitalisé depuis le 17 décembre dernier, semble-t-il, l’artiste a pris conscience que son âge faisait de lui une personne extrêmement vulnérable à cette maladie qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde. C’est quelques instants avant l’intubation du chanteur qu’il a pu dire au revoir à sa famille, a révélé sa fille María Elena.

Selon ce qu’ils auraient dit, Armando Manzanero parlait tous les jours de son départ “il faudrait quelques instants avant que son oxygénation ne baisse de manière inquiétante, révèle Laura Villa, sa dernière épouse”, il a pris ses deux filles et moi et nous a dit: “Préparez-vous car rappelez-vous que nous vivons très bien. ”

Plus tard, l’auteur de plus de 400 chansons a été intubé pour ne pouvoir dire au revoir à ses autres enfants qu’avec ses mains.

Les médecins avaient expliqué la situation, après que le patient eut présenté un «épuisement physique», c’est pourquoi il a fallu adapter l’aide respiratoire après que le célèbre compositeur eut donné son «consentement».

C’était sa fille María Elena qui était la plupart du temps avec lui pour l’accompagner à l’hôpital, elle est donc devenue l’une de ses porte-parole qui a partagé à plusieurs reprises les détails de son état de santé, ce dont il a révélé qu’il pouvait parler. avec son père, le remerciant pour tout et lui disant qu’il l’aimait, dit-il.

En ce qui concerne les services funéraires qui ont suivi après le départ de l’idole de la musique et créateur de grandes chansons telles que «Cet après-midi a vu la pluie», «j’adore», «Nous sommes des petits amis» parmi tant d’autres, il a partagé que Manzanero avait décidé que sa volonté devait être incinérée , accompagné uniquement de sa famille, en plus de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19.

Les cendres d’Armando Manzanero provenaient des bras d’une de ses filles, María Elena, et de sa veuve Laura Villa, de la ville de Mérida, le lieu d’origine du compositeur. .

C’est pour cette raison qu’un conglomérat était présent à l’aéroport de sa Mérida natale pour recevoir les cendres du chanteur, qui provenaient des mains de sa femme et de sa fille, qui ont déclaré aux médias que l’artiste ne voulait pas de grands hommages après son départ. .

Avant la crise sanitaire qu’il présentait, Manzanero aurait assisté à une série d’hommages, à Mérida, où il a inauguré un musée et début décembre il s’est rendu à Oaxaca, pour fêter ses 85 ans et où il serait accompagné de sa famille, ses enfants et sa femme. .

Ce serait dans l’une de ces réunions que l’artiste contracterait Covid-19, l’une des causes qui finirait par lui prendre la vie, de même, il a été récemment rapporté que sa plus jeune fille, Mainca Manzanero a également été testée positive pour le virus, comme l’a révélé son frère, Juan Pablo, qu’elle confirma plus tard aux médias “Ventaneando”.

Armando Manzanero, appartenait au groupe de personnes le plus vulnérable non seulement en raison de son âge, mais aussi parce qu’il avait d’autres conditions telles que le diabète, sa fille Mainca Manzanero, appartient également à ce groupe car il y a quelques années, on lui a diagnostiqué un cancer du sein.

C’est en 2013, lorsque le plus jeune des sept enfants d’Armando Manzanero a affronté la lutte contre le cancer du sein, c’est après son rétablissement que l’auteure-compositrice-interprète a donné une série de concerts afin de récolter des fonds pour l’organisation FUCAM qui soutient les personnes confrontées à ce problème. Souffrance.

Armando Manzanero est parti lundi dernier, 28 août après que les complications dérivées du coronavirus entraîneront une insuffisance rénale, ainsi qu’une crise cardiaque qui mettra fin à ses jours à 3h20 lundi, une nouvelle qui jusqu’à aujourd’hui l’environnement artistique n’a pas pu s’assimiler.