C’est ainsi que Cynthia Rodríguez parvient à avoir Carlos Rivera à ses pieds | Instagram

Aujourd’hui, elle est l’une des plus belles chefs d’orchestre de la société de production Tv Azteca, un honneur que la Mexicaine Cynthia Rodríguez a mérité, qui non seulement s’est reconnue comme la reine du matin, mais révèle également la clé dont elle tombe amoureuse. Carlos Rivera.

La jolie présentatrice de “Viens la joie“, Cynthia Rodriguez, à chaque fois se démarque comme l’une des plus belles femmes et l’heureux propriétaire de son cœur, Carlos Rivera sera l’un des premiers à le remarquer chaque jour!

Originaire de Monclova, Coahuila parvient toujours à surprendre et à provoquer un grand impact, cela fait partie des charmes que la célèbre interprète a volé même le souffle de son idiot, qui à plusieurs reprises est également tombé amoureux de sa beauté.

L’ex-académique met en valeur ses courbes marquées avec les teintes qui lui conviennent le mieux et c’est à cette occasion que, une fois de plus, son choix judicieux l’a fait briller après avoir apparu avec les tendances de la saison.

Ce sont les tons rouges métalliques et les tons nude chauds qui, cette fois, se marient parfaitement pour mettre en valeur la beauté du modèle.

Sans aucun doute, cela a fait battre plus vite le cœur de tous ses fans après avoir partagé la photo sur les réseaux sociaux, montrant qu’elle continue d’être l’une des mieux habillées à la télévision.

La fashionista n’a laissé aucun doute car elle est l’une des favorites après être apparue dans l’une de ses dernières publications dans une mini-jupe assortie avec un crop top nude qui expose sa taille marquée et ses belles jambes galbées.

Inévitablement, ses fans étaient présents immédiatement et à travers diverses réactions et commentaires, ils ont fait l’éloge et ont donné plus de 7 mille likes à l’instantané.

Au milieu d’un parking, la belle conductrice a joué dans la superbe session où elle ressemblait à une reine.

Comme tu es jolie et brillante si mignonne, «Bonsoir Cyn bénédictions tu es le meilleur hôte VLA», «Magnifique, nous t’aimons Cyn! «Le plus beau de tous Azteca», étaient certains des messages de la pluie de compliments dédiés à l’amour du chanteur mexicain, Carlos Rivera.

“Perdre la tête”

Apparemment, le bonheur que Cynthia Rodríguez prétend vivre avec Carlos Rivera aujourd’hui irradie à travers ses pores et c’est que la célèbre a déclaré ces derniers mois qu’elle est complètement amoureuse de Carlos Rivera, et même qu’elle n’imagine pas être avec quelqu’un d’autre puisque le chanteur de “Losing my head” est “l’amour de sa vie”.

C’est l’animatrice elle-même qui le révélera récemment après sa visite à un programme YouTube, “Pinky Promise” avec l’animatrice Karla Díaz qui avait comme invités le Coahuilense et Laura Gil.

Au cours de la conférence, Rodríguez a parlé ouvertement de sa relation avec l’artiste et ancien célèbre lauréat de l’émission de téléréalité “La Voz Kids”, également collaborateur de “La Voz España”.

Cynthia a révélé qu’il n’y a pas de secret caché pour que sa relation avec la chanteuse reste plus solide aujourd’hui.

Il n’y a pas de secret, il s’agit simplement de trouver la bonne personne pour vous, et lorsque vous les trouvez, vous savez parfaitement que vous ne voulez pas vous séparer de cette personne d’un jour à l’autre. La communicatrice a déclaré après avoir été interrogée sur le secret d’une relation enviable comme celle qu’elle entretient avec la chanteuse.

En outre, Rodríguez a déclaré que les deux ont des points communs importants tels que l’attachement à leur famille, ce qui les a également aidés à maintenir une relation excellente et saine qui s’est consolidée au fil des ans.