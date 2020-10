Dani J’avais déjà en tête de proposer de Karla depuis avant la pandémie. «Je l’ai écrit pour ça et j’avais déjà la bague sauvée depuis mars, mais quand nous allions voir les restaurants, le Covid est arrivé et ils ont tout fermé. J’ai dû supporter la bague pendant quatre mois et Karla n’en avait aucune idée ».

Cependant, pratiquement depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble, Daniel Dayz Il savait déjà qu’il voulait l’épouser.

«Les premiers jours de sortir ensemble et de parler avec elle, à partir de là, je savais qu’elle allait être ma femme parce qu’au-delà de sa jolie, elle est une personne super mignonne.

«Quand je l’ai vue parler à sa famille, j’ai vu comment elle traitait les gens et comment les gens l’aiment, parce qu’elle est toujours consciente des autres et a toujours le sourire, elle a toujours quelque chose de bien à dire, j’ai dit: ‘Je veux Elle est la mère de mes enfants, je veux que mon histoire d’amour soit comme ça avec une personne comme Karlita. La vérité était donc instantanée, il fallait juste que je lui laisse le temps de ne pas m’effrayer ».

Après lui avoir remis la bague, le couple s’est rendu à San Miguel de Allende, puis la rumeur a commencé à circuler selon laquelle ils s’étaient mariés secrètement là-bas, avec une très petite cérémonie. Cependant, Daniel garantit que ce n’est pas le cas.

«Nom, rien de tel qu’une petite cérémonie. Ça va être un bordel, quoi. Nous sommes allés à San Miguel de Allende parce que nous l’aimons beaucoup et nous sommes allés chercher des endroits. Mais nous cherchons des dates parce que pour le moment, ils n’autorisent que les mariages de 100, 150 personnes et nous voulons que ce soit quelque chose de grand et je pense que ce sera l’année prochaine, en août ou en septembre à San Miguel ».

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de septembre (cliquez sur l’image)