L’une des sorties les plus attendues de cette année était sans aucun doute celle de la série L’anatomie de Grey Avec sa saison 17 et qui ne fait que commencer, elle est déjà pleine de surprises, car l’un des personnages les plus aimés des fans, est de retour: Derek Shepherd.

Cette nouvelle saison depuis son annonce a provoqué une grande intrigue parmi les millions de fans du drame, car ils ont annoncé qu’elle se concentrerait sur le virus actuel qui frappe depuis le début de 2020.

C’est ainsi que la fatigue, la douleur de ceux qui ont perdu la vie à cause de la pandémie et le drame de chaque personnage, ont été montrées pendant les deux heures qu’a duré le premier épisode de la saison 17 de la série médicale Grey’s Anatomy.

C’est hier, jeudi 12 novembre que Grey’s Anatomy Revenir à ABC après une longue attente, pour livrer aux fans le premier épisode de la saison 17, qui promettait de laisser tous les téléspectateurs émerveillés.

Depuis le début de cet épisode croisé entre Grey’s Anatomy et Station 19, les émotions étaient vives et à la fin de cet épisode, une Meredith épuisée a été retrouvée inconsciente dans le parking de l’hôpital par le Dr Cormac Hayes, qui a tenté avec inquiétude de la ranimer. avec d’autres collègues.

C’est juste à ce moment-là que les fans étaient pleins d’émotions et nostalgiques de ce qui pouvait arriver, puisqu’après six saisons absentes de la série, le médecin Derek Shepherd Il est revenu pour une rencontre émouvante avec sa femme, Gris Meredith après que son personnage ait perdu la vie dans la saison 11 de la série.

Dans cette scène, Meredith apparaît, vêtue de blanc, sur une plage, puis une deuxième personne apparaît sur le rivage: son défunt mari Derek, joué par le bel acteur Patrick Dempsey.

Il est à noter que l’origine de cette idée a été expliquée par le showrunner de L’anatomie de Grey, Krista Vernoff, qui a expliqué à Deadline que pendant qu’ils écrivaient la saison 17, ils cherchaient un moyen de faire plaisir aux fans.

Puis un jour, je marchais sur la plage et je me suis dit: «Et si Meredith avait un rêve?

Krista Vernoff a présenté l’idée à la protagoniste Ellen Pompeo, à qui on a demandé lequel des personnages qui avaient perdu la vie dans la série qu’elle aimerait voir, et elle n’a suggéré ni plus ni moins que Derek, en fait c’est ce qu’elle a dit Pompeo à la date limite:

Il y a tellement de ténèbres dans le monde en ce moment, et nous savions que se réunir serait un petit rayon de lumière. Nous avions la même idée, au fond, vouloir aider les gens et faire sourire les gens. Patrick a donc adoré l’idée, et nous étions tellement excités et nous nous sommes tellement amusés à filmer.

Pour sa part, l’acteur Patrick Dempsey a noté qu’il suivait ce que faisait Grey’s Anatomy dans le cadre de son travail social pour lutter contre la pandémie.

Nous pensons, que pouvons-nous faire pour que les gens se sentent mieux? donner du réconfort en cette période d’incertitude? Et c’est ainsi que ça a commencé. Et ce fut vraiment une expérience merveilleuse de revenir. “

Et c’est ainsi que, selon Vernoff, la participation de Dempsey en tant que Derek Shepherd s’étendra au-delà du premier épisode et nous pourrions le confirmer avec le teaser promotionnel d’ABC dans lequel vous pouvez voir Meredith Gray crier à son mari pour le dire. étrange et courant pour le trouver.

Il convient de noter que depuis que le personnage de Dempsey a quitté la série, les fans de Grey n’avaient cessé de demander que d’une manière ou d’une autre McDreamy revienne sur l’intrigue de la série et après six ans leurs souhaits se sont réalisés.

